Wyższy podatek o 45 proc.! Ministerstwo: "optymalizacja"

Przedsiębiorcy, którzy są na niskiej stawce ryczałtu i mają wysokie przychody, zapłacą fiskusowi większy podatek. Podobnie jak wynajmujący majątek rodzinie czy spółce, w której są udziałowcami - informuje piątkowa „Rzeczpospolita”.

Na zmianach stracą przedsiębiorcy z przychodami powyżej 100 tys. zł rocznie, którzy wykonują usługi opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem. To nie jest grupa kombinatorów” – powiedział gazecie dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

Rząd uderzy w twarz tym przedsiębiorcom

Według cytowanego w artykule Piotra Juszczyka, doradcy podatkowego w inFakcie, na tej stawce są szkoleniowcy, pośrednicy, przedstawiciele handlowi, kosmetyczki, trenerzy personalni, część informatyków.

Ministerstwo chce, aby przedsiębiorcy od przychodów powyżej 100 tys. zł płacili 15-proc. podatek. Wyższego podatku unikną ci, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika (na pełen etat przez cały okres prowadzenia działalności w danym roku). To dla wielu zaporowy warunek. Część przedsiębiorców nie spełni go, ponieważ nie potrzebuje pracownika, część dlatego, że umowa o pracę jest zbyt kosztowna - przypomina „Rz”.

Donald Tusk: „przysięgam”

Lider Koalicji Obywatelskiej mówił: „Przysięgam Polakom, że każdy, kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony”

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Choć Ministerstwo Finansów twierdzi, że są wymierzone tylko w tych, którzy kombinują, straci także wielu innych – podsumowuje Piotr Sekulski.

A może wyższa kwota wolna od podatku?

W trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku, Donald Tusk obiecywał podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych. Po wyborach okazało się, że to tylko kolejne puste obietnice.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kryzys naftowy staje się bolesnym faktem

Koniec worków na bioodpady! Latem smród będzie nieznośny

Tusk i Trzaskowski ograni w Brukseli

pap, jb