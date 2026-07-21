Grożą wstrzymaniem dostaw paliw od 1 stycznia 2027 roku

Czyżby obecne wzrosty ceny paliwa stanowiły tylko początek gigantycznych problemów polskich i europejskich klientów stacji benzynowych? Serwis „Politico” informuje, że światowe firmy naftowe grożą przerwaniem dostaw od stycznia 2027 roku - przekazuje na platformie X europoseł Beata Szydło.

Od 1 stycznia 2027 r. zaczynają obowiązywać przepisy UE dotyczące monitorowania i raportowania emisji metanu dla importowanej ropy i gazu.

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Ministrowie energii 12 państw UE wystąpili do Komisji Europejskiej z apelem o odroczenie przepisów. W liście, do którego dotarło POLITICO, napisano m.in., że:

kraje powtarzają argumenty firm paliwowych i administracji USA, iż nowe przepisy zagrożą bezpieczeństwu dostaw energii do UE

Firmy naftowe stwierdziły, że po prostu nie będą dostarczać ropy do Unii Europejskiej. Branża przekazała w swoim liście m.in., że:

Niemal cały import ropy do UE i znaczna część importu gazu ziemnego nie będzie zgodna z rozporządzeniem od stycznia 2027 r. Nawet przy elastycznym wdrożeniu znaczące negatywne skutki dla dostaw i cen są pewne.

Na podstawie politico, jb