Rolnicy zjechali się do Strasburga. "Nie" dla Mercosur i Ursuli von der Leyen

„Idą, idą, polscy rolnicy!” – tak zaczyna się marsz grupy polskich rolników w Strasburgu, protestujących przeciwko umowie Mercosur. To dopiero początek, a rolników jest tysiące z całej Europy. Niestety, wielu z nich nie zostało wpuszczonych na teren przed siedzibą PE, relacjonuje Jacek Ozdoba, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dziś w Strasburgu odbywa się protest rolników, którzy sprzeciwiają się umowie handlowej między UE a Mercosur. Do miasta zjeżdżają przedstawiciele organizacji rolniczych z całej Unii Europejskiej, by głośno wyrazić swój opór wobec polityki handlowej Brukseli. Domagają się m.in. silnej i rozsądnie finansowanej Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 roku. Copa-Cogeca [Kopa-Kodżeka], będąca jednym z organizatorów przedsięwzięcia, szacuje, że obejmie ono ponad cztery tysiące rolników. Jest wśród nich pokaźna grupa reprezentująca nasz kraj.

Protest 20. stycznia

Dlaczego na dzień protestu wybrano dwudziesty dzień stycznia? Dlatego, że właśnie teraz, jak wskazuje Krajowa Rada Izb Rolniczych – Europarlament ma przyjąć kluczowe szczegóły dotyczące umowy handlowej Brukseli z Mercosurem. Dla rolników oznacza to nasilenie się zjawiska nieuczciwej konkurencji ze strony żywności niespełniającej unijnych standardów, która zaczyna masowo napływać na wspólnotowy rynek oraz zagrożenie dla opłacalności produkcji rolnej. Dodatkowo, jeszcze bardziej osłabi się bezpieczeństwa żywnościowe Europy.

Co złego się wydarzyło?

17 stycznia w Paragwaju Ursula von der Leyen podpisała w imieniu Unii Europejskiej umowę handlową z krajami Mercosur, umowę korzystną dla niemieckiej gospodarki**.

Tysiące rolników

Szerokie otwarcie europejskiego rynku dla towarów rolno-spożywczych produkowanych w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju będzie katastrofą dla unijnego w tym polskiego rolnictwa.

Protesty rolników z europejskich krajów organizowane są niemal codziennie.

Bruksela, Paryż, a teraz Strasburg! Będziemy nadal mobilizować się, by powiedzieć NIE Mercosurowi!— czytamy na profilu FNSEA w mediach społecznościowych.

Demonstranci przeszli pod siedzibę Parlamentu Europejskiego, domagając się radykalnej zmiany kursu unijnej polityki rolnej i handlowej.

Na transparentach i w hasłach protestujących powtarzają się trzy kluczowe postulaty:

— zatrzymanie umowy z Mercosurem

— silna i dobrze finansowana Wspólna Polityka Rolna po 2027 roku

Copa-Cogeca mobilizuje rolników do Strasburga

W odpowiedzi na podpisanie umowy, Copa-Cogeca, organizacja reprezentująca rolników, wezwała do udziału w proteście w Strasburgu.

