Benzyna z „piątką” z przodu. Na jak długo?

W środę litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł. Są to najniższe ceny maksymalne od wprowadzenia rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Orlen obniżył w środę hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 37 zł, podniósł natomiast hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 21 zł za metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern.

We wtorek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Orlen zmienił hurtowe ceny paliw

Według aktualnego hurtowego cennika koncernu, w środę olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 5 tys. 916 zł za metr sześc., czyli 37 zł mniej niż dzień wcześniej, z kolei benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 233 zł za metr sześc., czyli o 21 zł więcej niż dzień wcześniej.

We wtorek Orlen obniżył hurtowe ceny obu tych podstawowych paliw - oleju napędowego Ekodiesel o 151 zł, do 5 tys. 953 zł za metr sześc., natomiast benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 40 zł, do 5 tys. 212 zł za metr sześc.

PAP, sek

