1,5 bln zł na kontach Polaków

Wartość podaży pieniądza M3 w czerwcu br. zwiększyła się o 38,5 mld zł – podał w środę NBP. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i pozostałych instytucji finansowych.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec czerwca br. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 890,8 mld zł i była o 38,5 mld zł wyższa niż na koniec maja 2026 r. „Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i pozostałych instytucji finansowych oraz wartości operacji z przyrzeczeniem odkupu” - podkreślił bank centralny w komunikacie.

1,51 bln zł na kontach gospodarstw domowych

Dodał, że w czerwcu 2026 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 11,8 mld zł, tj. 0,8 proc., do poziomu 1 bln 513,2 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 9,8 mld zł, tj. 1,7 proc., do 596,8 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 8,1 mld zł, czyli 10,1 proc., do poziomu 88,2 mld zł. Wartość operacji z przyrzeczeniem odkupu wzrosła o 8,5 mld zł, tj. 86,0 proc., do 18,3 mld zł.

„Zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 13,8 mld zł, tj. 5,8 proc., do poziomu 250,0 mld zł, sektora gospodarstw domowych o 6,1 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 861,5 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 1,1 mld zł, tj. 0,2 proc., do poziomu 485,6 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 19,1 mld zł, tj. 3,1 proc., do poziomu 602,7 mld zł” - poinformował NBP.

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Podaż pieniądza M3 rośnie w czerwcu o 11,8 proc. r/r bijąc konsensus prognoz o 0,7 p. proc. Najciekawsza jest tu jednak rosnąca rola gotówki: pierwszy raz od ponad roku to gotówka - a nie depozyty firm - były drugim najważniejszym elementem wzrostu M3! - wskazują w komentarzu na X ekonomiści Banku Pekao.

PKO BP: dynamika podaży pieniądza znów powyżej oczekiwań

Jak wskazali analitycy PKO BP, czerwiec przyniósł duże zmiany w strukturze kredytów firm. „Widoczny był spadek kredytów inwestycyjnych o 10,7 mld zł m/m i jednoczesny wzrost kredytów na nieruchomości o 13,9 mld zł m/m. To może wynikać z reklasyfikacji dużego projektu inwestycyjnego (z charakteru inwestycyjnego na nieruchomość) i/lub częściowej spłaty. Pozytywnym sygnałem może być natomiast pierwsza od stycznia 2020 dodatnia dynamika (3,3 proc. r/r) kredytów dla przedsiębiorców” - dodali.

„W 2 kw. 2026 r. relacja kredytów do depozytów nadal spadała – do 60,8 proc. z 61 proc., mimo ożywienia kredytowego. Relacja kredytów ogółem do PKB wzrosła do 40,1 proc. z 39,4 proc. PKB w 1 kw. 2026, konsumpcyjnych do 5,9 proc. PKB, mieszkaniowych złotowych do 12,3 proc. PKB, a tych dla niefinansowych podmiotów gospodarczych minimalnie spadła do 14,3 proc. PKB. To oznacza, że bardzo powoli zaczyna się odwracać negatywny trend delewarowania gospodarki” - wskazali analitycy PKO BP.

PAP, sek

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