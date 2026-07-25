Kolejny cios w rynek ropy. Saudyjskie rafinerie pod ogniem!

System obrony powietrznej, obsługiwany przez grecki personel wojskowy i rozmieszczony w Arabii Saudyjskiej, przechwycił w sobotę dwa pociski balistyczne wystrzelone z Jemenu w kierunku rafinerii ropy naftowej w Janbu - poinformował Reuters, powołując się na źródła w greckich służbach bezpieczeństwa. Międzynarodowa koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała w piątek o przeprowadzeniu nalotów na obiekty wojskowe rebeliantów Huti w jemeńskim porcie Al-Hudajda, co miało być odpowiedzią na ataki na saudyjskie statki.

„Atak został przeprowadzony dwoma pociskami balistycznymi i wymierzony w rafinerię w Janbu” – przekazały Reutersowi źródła, dodając, że pociski zostały wystrzelone z Jemenu.

Grecja rozmieściła w Arabii Saudyjskiej baterię amerykańskiego systemu obrony powietrznej Patriot w 2021 r. na mocy porozumienia dotyczącego ochrony infrastruktury energetycznej królestwa. System jest obsługiwany przez grecki personel wojskowy. Sobotnie przechwycenie było drugim przypadkiem użycia tego systemu przez grecki personel.

W sobotę proirańscy rebelianci Huti w Jemenie przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na miasto Dżizan w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Tego samego dnia saudyjska obrona cywilna ogłosiła również alarm o możliwym zagrożeniu w Janbu, położonym nad Morzem Czerwonym.

Makiety rakiet i dronów, jakimi Huti atakują statki na Morzu Czerwonym i saudyjskie rafinerie / autor: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

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Huti chcą zablokować morskie połączenia do Arabii Saudyjskiej

Do wzrostu napięć doszło kilka dni po tym, jak Huti ogłosili morską blokadę Arabii Saudyjskiej, utrudniając największemu eksporterowi ropy naftowej na świecie omijanie cieśniny Ormuz.

W piątek międzynarodowa koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przeprowadzeniu ataków na cele wojskowe Huti w Al-Hudajdzie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki rebeliantów na saudyjskie statki.

Powiązana z Huti telewizja Al-Masirah podała, że saudyjskie naloty uderzyły w obiekty należące do państwowej korporacji telekomunikacyjnej w Al-Hudajdzie. Według nadawcy siły Arabii Saudyjskiej zaatakowały także wyspę Kamaran u zachodnich wybrzeży Jemenu.

„Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej przeciwko Huti przeprowadziła zdecydowaną i szybką odpowiedź na bazy wojskowe Huti, ponieważ terrorystyczne siły zbrojne Huti zaatakowały statki handlowe na Morzu Czerwonym. Odpowiedź militarna została zakończona” - napisał na platformie X rzecznik koalicji Turki al-Maliki.

W odwecie Huti przeprowadzili w sobotę ostrzał, podczas którego wystrzelono dwa pociski balistyczne w kierunku rafinerii w Janbu.

Członkowie paramilitarnych formacji Huti / autor: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

Rijad postawiony pod ścianą

Jak zauważyła agencja Reutera, Arabia Saudyjska do tej pory starała się unikać powrotu do konfliktu w Jemenie, odkąd w 2022 roku strony zawarły porozumienie o zawieszeniu broni. Jednak atak Huti na saudyjskie lotnisko w zeszłym tygodniu wystawił cierpliwość Rijadu na próbę, podobnie jak ogłoszenie przez jemeńskich rebeliantów blokady morskiej tego kraju oraz ostrzał saudyjskich tankowców.

Wojna między Arabią Saudyjską a wspierającym palestyński Hamas oraz Iran rebelianckim ruchem Huti rozpoczęła się w 2014 roku. Pochłonęła setki tysięcy ofiar i pogrążyła Jemen w poważnym kryzysie humanitarnym.

PAP, sek

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