Odliczanie do ultimatum. Na rynkach ropy ceny... w dół
Ceny ropy naftowej idą w dół w reakcji na doniesienia o trwających rozmowach ws. zawieszenia broni w konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 109,40 USD - niżej o 1,92 proc., po spadku wcześniej o ponad 2 proc.
Brent na ICE na VI jest wyceniana po 108,21 USD za baryłkę, w dół o 0,75 USD, po zniżce wcześniej o ponad 1 proc.
USA, Iran i regionalni mediatorzy prowadzą rozmowy ostatniej szansy
Portal Axios podał, że USA, Iran i regionalni mediatorzy prowadzą rozmowy w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni, które ma zapobiec eskalacji wojny. Axios powołał się na źródła. To ostatnia próba osiągnięcia porozumienia przed upływem ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa.
Źródła portalu podały, że porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.
Tymczasem Cieśninę Ormuz opuścił statek należący do Turcji. Przepłynął on przez cieśninę w nocy i opuścił już Zatokę Perską. To trzeci taki tranzyt od początku wojny USA i Izraela z Iranem - podają anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą. W Cieśninie Ormuz pozostało jeszcze 12 statków należących do Turcji, z tego 8 zwróciło się o pozwolenie na opuszczenie cieśniny.
Z kolei Irak poinformował rafinerie i firmy, że mogą odbierać ładunki ropy naftowej, gdyż statki przewożące iracki surowiec mogą teraz przepływać przez Cieśninę Ormuz. W sobotę irańskie media podawały, że Irak będzie wyłączony z ograniczeń dotyczących żeglugi przez Cieśninę Ormuz.
Kraj ten często sprzedaje swoją ropę na zasadzie free-on-board, co oznacza, że rafinerie same organizują transport, ale od czasu zamknięcia Cieśniny Ormuz miesiąc temu Irak ma duże problemy z eksportem ropy.
Na razie azjatyccy nabywcy irackiej ropy naftowej oczekują jasności co do warunków dostawy, w tym tego, czy Irak zaoferuje użycie własnych tankowców, co zapewniłoby dodatkowe bezpieczeństwo dostaw.
Eksport ropy z Iraku spadł w marcu o ok. 97 proc. do średnio 99.000 baryłek dziennie.
Irak jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w OPEC, po Arabii Saudyjskiej.
PAP Biznes, sek
