Odliczanie do ultimatum. Na rynkach ropy ceny... w dół

Ceny ropy naftowej idą w dół w reakcji na doniesienia o trwających rozmowach ws. zawieszenia broni w konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 109,40 USD - niżej o 1,92 proc., po spadku wcześniej o ponad 2 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 108,21 USD za baryłkę, w dół o 0,75 USD, po zniżce wcześniej o ponad 1 proc.

USA, Iran i regionalni mediatorzy prowadzą rozmowy ostatniej szansy

Portal Axios podał, że USA, Iran i regionalni mediatorzy prowadzą rozmowy w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni, które ma zapobiec eskalacji wojny. Axios powołał się na źródła. To ostatnia próba osiągnięcia porozumienia przed upływem ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa.

Trump brutalnie do Iranu: 7 kwietnia dniem „piekła"!

Źródła portalu podały, że porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.

Tymczasem Cieśninę Ormuz opuścił statek należący do Turcji. Przepłynął on przez cieśninę w nocy i opuścił już Zatokę Perską. To trzeci taki tranzyt od początku wojny USA i Izraela z Iranem - podają anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą. W Cieśninie Ormuz pozostało jeszcze 12 statków należących do Turcji, z tego 8 zwróciło się o pozwolenie na opuszczenie cieśniny.

Z kolei Irak poinformował rafinerie i firmy, że mogą odbierać ładunki ropy naftowej, gdyż statki przewożące iracki surowiec mogą teraz przepływać przez Cieśninę Ormuz. W sobotę irańskie media podawały, że Irak będzie wyłączony z ograniczeń dotyczących żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Kraj ten często sprzedaje swoją ropę na zasadzie free-on-board, co oznacza, że rafinerie same organizują transport, ale od czasu zamknięcia Cieśniny Ormuz miesiąc temu Irak ma duże problemy z eksportem ropy.

Na razie azjatyccy nabywcy irackiej ropy naftowej oczekują jasności co do warunków dostawy, w tym tego, czy Irak zaoferuje użycie własnych tankowców, co zapewniłoby dodatkowe bezpieczeństwo dostaw.

Eksport ropy z Iraku spadł w marcu o ok. 97 proc. do średnio 99.000 baryłek dziennie.

Irak jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w OPEC, po Arabii Saudyjskiej.

PAP Biznes, sek

