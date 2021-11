Polska stawia na Koreę. SK partnerem w elektromobilności

W czwartek w Stalowej Woli została ogłoszona inwestycja koreańskiej firmy SK nexilis, lidera w produkcji folii miedzianej, kluczowego materiału do produkcji baterii do samochodów elektrycznych

Inwestycja w elektromobilność perfekcyjnie wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Daje nie tylko nowe miejsca pracy, ale tworzy możliwość rozwoju technologii, innowacyjności i kreatywności w całej Polsce – powiedział premier Morawiecki.

Dodał, że Polska jest już liderem elektromobilności w Europie.

To bardzo intensywny i szybki rozwój infrastruktury drogowej i powiatowej oraz gminnej, ale także ekspresowej, ale też rozwój infrastruktury energetycznej tworzy dobrą przestrzeń do inwestycji w Polsce, dających niski poziom bezrobocia w naszym kraju i to w momencie wychodzenia z pandemii, której – mam nadzieję – wkrótce się pozbędziemy – mówił szef rządu.

Premier wyraził przekonanie, że współpraca z koreańską firmą będzie korzystna dla obu stron.

Chciałbym, żeby firma SK znalazła w Polsce swój drugi dom, swoją drugą siedzibę na cały świat, a kiedyś może polskie firmy, dzięki współpracy z SK, będą tworzyły swoje siedziby również w Korei - powiedział Morawiecki. Dziś rano rozmawialiśmy z prezesem firmy SK o inwestycjach koreańskiej firmy w Polsce, tych które już są wykonane, tych teraz wykonywanych i także tych przyszłych. Pan prezes użył pięknego sformułowania, mówiąc, że chce, by firma SK tworzyła przemysłową legendę w całej Polsce - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że Polska również chce wspólnie z firmą SK i Koreą rozwijać nowoczesny polski przemysł, tworzyć najlepsze, wysokopłatne miejsca pracy dla polskich specjalistów oraz wzmacniać siłę polskiego eksportu. Zaznaczył, że w kooperacji z firmą SK już powstało wiele nowych innowacyjnych firm.

Jestem przekonany, że razem piszemy historię polskiego przemysłu i coś więcej: wasza wielka inwestycja we wschodniej Polsce wpisuje się perfekcyjnie w Polski Ład, czyli strategiczny program rozwoju polskiej gospodarki dla dobra polskiego społeczeństwa, polskich współpracowników i ku obopólnej korzyści między Polską a Koreą - podsumował premier.

Lee Wan-Jae, prezes koncernu SKC, do którego należy SK nexilis, przypomniał, że grupa inwestuje w Polsce od 2005 r.

SKC niewątpliwie wpływa na rozwój gospodarczy Polski. Dlatego nie czuję się w Polsce jak w obcym kraju. Zawsze miałem dobre wspomnienia z Polski. Mam przeczucie, że i tym razem zrealizujemy inwestycje z sukcesem – dodał.

Lee Wan-Jae podkreślił, że Polska jest bramą do rynku europejskiego.

Wierzę, że w Stalowej Woli powstanie park przemysłowy skupiający przemysł elektromobilny i stanie się centrum tego przemysłu w całej Europie. Dlatego podjęliśmy decyzję o ulokowaniu naszej inwestycji w Stalowej Woli – stwierdził.

Prezes SKC dodał, że w pierwszej fazie inwestycja będzie miała wartość ok. 3 mld zł. Powstanie zakład, który będzie produkował folie miedziane – 50 tys. ton rocznie. „W kolejnym etapie planujemy podwojenie naszego potencjału producenckiego, tak aby w przyszłości stać się liderem rynku green mobility” – powiedział Lee Wan-Jae.

Zapowiedział również, że w przyszłości firma planuje w Stalowej Woli ulokować kolejne inwestycje, dotyczące innych technologii m.in. w zakresie materiałów anodowych.

Będziemy w Stalowej Woli rozwijać nasz ośrodek, aby stał się naszym centrum green mobility w Europie – przekonywał prezes SKC.

Wyraził nadzieję, że spółka wpłynie na rozwój Stalowej Woli i regionu, a Polska stanie się liderem na rynku elektromobilności w Europie.

Prezes SKC zapowiedział, że zakład w Stalowej Woli w 100 proc. będzie korzystał z odnawialnych źródeł energii.

Natomiast członek zarządu SK nexilis Poland Ki Young Do powiedział dziennikarzom, że do końca tego roku będą trwały prace przygotowawcze przy inwestycji. Sama budowa ma się rozpocząć na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku i trwać będzie ponad 2 lata. Produkcja w fabryce ma ruszyć w drugiej połowie 2024 r. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie ok. 330 pracowników.

Prezes SK nexilis Kim Young-Tae dodał, że produkowane przez firmę folie miedziane są kluczowym materiałem do budowany baterii do samochodów elektrycznych. „Jesteśmy liderem na tym rynku” – zaznaczył.

Young-Tae powiedział, że zakład powstanie na działce ok. 56 ha. Zapowiedział, że firma stworzy „setki miejsc pracy” i podejmie współpracę z instytucjami edukacyjnymi w Stalowej Woli, żeby podnosić kwalifikacje pracowników.

„Chcemy być też liderem ochrony środowiska, dlatego będziemy korzystać tylko z zielonej energii” – stwierdził Young-Tae.

W Stalowej Woli obecna była również ambasador Korei w Polsce Sun Mi-Ra, która zaznaczyła, że oba kraje dzielą wiele wspólnych wartości. W tym kontekście wymieniła m.in. szacunek i miłość do muzyki Fryderyka Chopina.

„Współpraca między naszymi krajami w ostatnich latach znacznie się zintensyfikowała, a dzisiejsza uroczystość jeszcze wzmocni tę więź” – dodała.

Obecny na uroczystości wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński powiedział, że agencja będzie zarządzać parkiem przemysłowym, który powstaje w Stalowej Woli. ARP zarządza też Tarnobrzeską Strefą Ekonomiczną, której podstrefa znajduje się w Stalowej Woli.

„Ta inwestycja to ogromna szansa dla miasta i regionu. To największa inwestycja typu green field w dotychczasowej historii naszej strefy” – dodał.

Kolczyński zadeklarował, że SK może nadal liczyć na „pełne wsparcie” ze strony ARP. „Już dziś mogę zadeklarować chęć współpracy z naszej strony przy budowie instalacji fotowoltaicznej w Stalowej Woli, której moc ok. 100 MW mogłaby być wykorzystana na potrzeby lokalnych inwestorów” – mówił.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda mówił, że koreańskie inwestycje „czują się w Polsce dobrze” i stanowią ważny filar naszej gospodarki.

Zdaniem Dryndy, czwartkowa uroczystość jest dowodem na to, że Polska jest liderem elektromobilności w Europie. „To jest też dowód na to, że ta branża, tak wymagająca, może się rozwijać we wschodniej Polsce. To jest przykład tego, że nasz rząd dba o zrównoważony rozwój naszego kraju” – powiedział.

Natomiast prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że inwestycja SK odmieni gospodarczo miasto, region i Polskę. „Inwestycja SK doda miastu energii do nowego etapu rozwoju” – dodał. Zaznaczył, że SK oprócz tego, że jest liderem w swojej branży, jest też liderem ochrony środowiska. „Będzie zatem chronić miejsce, które razem z nami będzie tworzyć. Za ten wysoki standard ekologiczny już dziś dziękuję” – mówił prezydent Stalowej Woli, który zdradził, że negocjacje z SK trwały ponad rok.

