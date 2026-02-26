Nvidia już większa niż PKB Niemiec i dalej szybko rośnie

Koncern Nvidia ogłosił w środę, że w czwartym kwartale jego przychody z centrów danych wzrosły o 75 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Rekordowe wyniki łagodzą obawy dotyczące możliwej bańki wokół sztucznej inteligencji, które w ostatnich miesiącach pojawiły się na rynkach - napisał „Wall Street Journal”.

Gazeta podkreśliła, że z każdym kwartałem rośnie presja na Nvidię, by przebiła oczekiwania na Wall Street. - Nie wystarcza już, by Nvidia osiągała dobre wyniki kwartalne. Musi osiągać doskonałe wyniki kwartalne – ocenił Daniel Newman, dyrektor generalny firmy Futurum Group, zajmującej się doradztwem technologicznym.

Zapotrzebowanie na chipy Nvidii wciąż rosną w oszałamiającym tempie

Wyniki za czwarty kwartał to dobra wiadomość dla inwestorów w dziedzinie sztucznej inteligencji, którzy obserwują sytuację w firmie Nvidia, aby ocenić, czy setki miliardów dolarów, które wielkie firmy technologiczne inwestują w infrastrukturę centrów danych, przynoszą efekty - napisała agencja Reutera. Przedsiębiorstwa i rządy nieustannie inwestują w rozwój najnowocześniejszych technologii AI, by nie ryzykować pozostaniem w tyle - podkreślił serwis.

Wyniki Nvidii świadczą o tym, że koncern czerpie zyski z boomu na sztuczną inteligencję w branży technologicznej bardziej niż jakakolwiek inna firma na świecie - zaznaczył dziennik „New York Times”. Pokazują, że zapotrzebowanie na chipy Nvidii wciąż rosną w oszałamiającym tempie.

Od tego momentu sztuczna inteligencja będzie się tylko rozwijać – powiedział w środę Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii. - To jest przyszłość przemysłu informatycznego - dodał.

„Nvidia jest wyjątkowa, bo jest największą firmą na świecie i rośnie o ok. 50 proc. z każdym rokiem. Nie często obserwuje się tego rodzaju rozmiar i wzrost. (…) Koncern jest tak duży, tak dominujący i rośnie tak szybko, że inwestorzy nie do końca wiedzą, co z tym robić” - powiedział w telewizji Fox Business Jed Ellenroek z Argent Capital Management.

Boom na AI w rok zwiększył przychody Nvidii o 75 proc.

Wyniki koncernu Nvidia w czwartym kwartale 2025 roku okazały się lepsze od oczekiwań analityków, a trwający cały czas boom na sztuczną inteligencję zwiększył przychody koncernu z centrów danych o 75 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma generuje obecnie ponad 91 proc. sprzedaży z segmentu centrum danych.

Zysk Nvidii na akcję w czwartym kwartale wyniósł 1,62 USD po korekcie w porównaniu z 1,53 USD szacowanymi przez analityków. Przychody koncernu zwiększyły się o 73 proc., do 68,13 mld USD w porównaniu z szacowanymi przez rynek 66,21 mld USD.

Nvidia poinformowała, że jej przychody w pierwszym kwartale roku fiskalnego mają wynieść 78 mld USD, plus/minus 2 proc. Analitycy spodziewali się 72,6 mld USD. W swojej prognozie Nvidia nie uwzględnia przychodów z centrów danych w Chinach.

Najlepsza spółka ze „wspaniałej siódemki”

Akcje Nvidii, czołowego amerykańskiego producenta układów scalonych, radzą sobie w tym roku lepiej niż wszystkie inne spółki o dużej kapitalizacji, ponieważ firma nadal jest głównym beneficjentem boomu na sztuczną inteligencję. Każdego roku Nvidia wprowadza na rynek nowy chip, który ogranicza koszty dostarczania danych AI.

Po publikacji wyników akcje Nvidii w handlu pozasesyjnym rosły ok. 4 proc.

Pozostałe koncerny należące do „siedmiu wspaniałych” (magnificent seven), czyli największych spółek na giełdzie, w tym roku zaliczyły poważne straty m.in. ze względu na obawy inwestorów dotyczące przeinwestowania w rozwój sztucznej inteligencji. Lwia część z wydatków tych firm na AI idzie właśnie na konto Nvidii, której procesory są głównym budulcem w rozwoju modeli i infrastruktury AI. Nvidia dostarcza czipy m.in. dla OpenAI, twórcy ChatGPT.

Notowania spółek technologicznych dodatkowo zaliczyły mocny spadek w poniedziałek ze względu na szeroko rozpowszechnianą analizę ośrodka Citrini Research przewidującego masowe bezrobocie i tąpnięcie gospodarcze.

„Z najnowszych danych firmy Nvidia i jej prognoz jasno wynika, że obawy dotyczące spowolnienia sztucznej inteligencji po prostu jeszcze się nie pojawiły” - powiedział Reutersowi Bob O’Donnell, analityk TECHnalysis Research.

Nvidia powstała w 1993 r. i dopiero po 30 latach - dokładnie w czerwcu 2023 r. - jej kapitalizacja przekroczyła 1 bln dolarów. W październiku Nvidia stała się pierwszą firmą na świecie, której kapitalizacja giełdowa przekroczyła 5 bln dolarów. To tyle, ile wynosi roczne PKB Niemiec, które są trzecią największą gospodarką świata, i pięć razy więcej niż PKB Polski.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

KSeF. Czy rząd ukrywa skalę zależności od obcej technologii?

Pyrrusowy budżet ministra Domańskiego. Zapaść dochodów

Polski rynek finansowy już się nasyca

»»Gwałtownie rośnie bezrobocie – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24