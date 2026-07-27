Wiceminister Raś nie był jak żona Cezara

Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie, choć obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym; sam polityk nie dostrzega konfliktu interesów - podał w poniedziałek portal Money.pl. Wiceminister Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym - ocenił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

„Raś (…) kupił w 2020 r. trzy mikrokawalerki (wym. 12,40, 12,98 i 13,05 m kw.) w łódzkiej kamienicy pociętej na 55 lokali pod wynajem. Trzy miesiące przed wejściem do rządu sprzedał dwie z nich bratu, ks. Dariuszowi Rasiowi. Trzecia przypadła byłej żonie” - poinformowali dziennikarze portalu.

Money.pl przypomniał, że w połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Został on jednak wykreślony. To właśnie wiceminister Raś jest odpowiedzialny za projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, który wstępnie miał dać gminom prawo do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Sprzeciw wyraziła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei wiceminister sportu Raś - jak wskazała redakcja - przekonywał, że takie strefy nie są konieczne.

Cytowany przez Money.pl, wiceminister zapewnia, że posiadane przez niego lokale nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego. Dodał też, że nie informował premiera oraz ministra sportu o tym, że posiadał te nieruchomości.

„Polityk stwierdził też, że nie dostrzega konfliktu interesów między kierowaniem pracami nad ustawą regulującą najem krótkoterminowy a faktem, że w budynku funkcjonującym jako aparthotel mają lokale jego brat i była żona” - relacjonują dziennikarze.

Czarnek: minister Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym

Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym - ocenił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał trzy mikrokawalerki na wynajem.

Zdaniem Czarnka Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą, ponieważ – jak ocenił – „zabiega o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów”.

„To klasyczny konflikt interesów w tym rządzie i dlatego Ireneusz Raś powinien być całkowicie odstawiony od prowadzenia tej sprawy i tej ustawy. Ja nikomu nie zabraniam zakupu mieszkań, małych, dużych, mikrokawalerek. Pan Raś też ma do tego prawo. (…) Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy” - ocenił.

Więc apel do pana ministra (Ireneusza) Rasia. Proszę zostawić tę ustawę i dać procedować ją ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z najmem krótkoterminowym – dodał.

Czarnek podkreślił, że jego partia będzie domagała się wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym nie tylko gminy, ale również wspólnoty mieszkaniowe będą mogły zadecydować o zakazie prowadzenia najmu krótkoterminowego na danym obszarze. - Zatem nie zakaz, ale możliwość podejmowania tego na gruncie wspólnoty - dodał wiceprezes PiS.

PAP, sek

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