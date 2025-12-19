Dwa weta! „Nie podpiszę podwyżek podatków dla Polaków”

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zwiększającą podwyżki akcyzy na alkohol w latach 2026-2027 oraz ustawę, która miała podnieść opłatę cukrową i zwiększyć podatek od wygranych z gier losowych - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta. Jak wyjaśnił sam prezydent, jego zdaniem celem tych ustaw jest zasypanie dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd i „sięganie do kieszeni Polaków”. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański krytycznie odniósł się do weta prezydenta do dwóch ustaw

Nawrocki: nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków

„Nie mogę zgodzić się na podwyżkę akcyzy wprowadzanej w pośpiechu, bez czasu na przygotowanie się przedsiębiorców i konsumentów. To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę. Sięga znów po pieniądze Polaków” - powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym przez jego kancelarię w czwartek.

Jego zdaniem, gdyby intencje ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol oraz zawetowanej również w czwartek ustawy podnoszącej opłatę cukrową były „rzeczywiście prozdrowotne”, znalazłby się w nich zapis, że „każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia”.

Tego zapisu w ustawie o podwyżce akcyzy nie ma. To mówi więcej niż tysiąc deklaracji - powiedział prezydent.

Nawrocki zwrócił też uwagę, że - jak wcześniej informował - nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona nowela podnosi stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc. Resort finansów informował wcześniej, że zgodnie z wyliczeniami podwyżka ta powinna zagwarantować wpływy w przyszłorocznym budżecie w wysokości ok. 1,96 mld zł. Nowe przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Prezydent: rząd sięga do kieszeni Polaków, by zasypać dziurę budżetową

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała podnieść opłatę cukrową i zwiększyć podatek od wygranych z gier losowych. Chodzi o nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W moim planie 21 zapowiedziałem: „nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków”. Dlatego nie zgadzam się na podwyżkę podatku cukrowego. Cel tej nowelizacji jest oczywisty: zasypanie ogromnej dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd. Po 11 miesiącach mamy ponad 240 mld zł deficytu. Zamiast uszczelniać system podatkowy, rząd sięga do kieszeni obywateli. Podatek w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety - powiedział Nawrocki we wspomnianym filmie opublikowanym przez kancelarię prezydenta.

Podatek cukrowy uderzy w sadowników i polską wieś

Prezydent dodał, że ustawa ta to również cios w rolników i sadowników oraz w polską wieś. Ocenił, że objęcie podatkiem naturalnych cukrów zawartych w sokach owocowych „uderza bezpośrednio w polskich plantatorów”. Zwrócił też uwagę, że Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej, a rozwiązania zapisane w ustawie „ograniczą inwestycje, zahamują innowacje i wzmocnią import kosztem krajowego kapitału”.

Nie można mówić także o zdrowiu publicznym, doprowadzając do sytuacji, w której polskich rodzin nie będzie stać na zdrowe, krajowe produkty. Trzeba uczciwie zapytać, czy drożej naprawdę znaczy zdrowiej - dodał Nawrocki.

Nowe przepisy miały podwyższyć opłatę cukrową, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć m.in. otyłość i cukrzycę. Stawki opłaty miały zostać podniesione m.in. z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju z cukrem do 5 g w litrze lub słodzikiem i z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.

Zawetowana ustawa zawierała także zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.

Domański krytycznie o wetach prezydenta

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański krytycznie odniósł się do weta prezydenta do dwóch ustaw.

„Opłata cukrowa jest zła mimo że w całości finansuje ochronę zdrowia, a podwyżka akcyzy na alkohol jest zła bo rzekomo nie idzie na finansowanie ochrony zdrowia - tyle z dzisiejszego weta. A, jeszcze jedno, Panie Prezydencie, to my obniżyliśmy lukę VAT po Pana kolegach” - napisał Domański w czwartek późnym wieczorem na portalu X.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała z kolei - również na X - że codziennie w Polsce od alkoholu umiera 110 osób, a koszty społeczno-ekonomiczne spożywania alkoholu to ok. 100 mld zł rocznie. „Pieniądze z akcyzy można by przeznaczyć na ochronę zdrowia. Najwyraźniej to nie są dla Prezydenta argumenty” - stwierdziła minister w komentarzu na X.

PAP, sek

