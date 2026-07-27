Kierowcy tych pojazdów zapłacą mniej za przejazd
Od 21 września 2026 r. użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą nie będą musieli rozliczać przejazdów w systemie e-TOLL – podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.
„Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłączenie do opłacania przejazdów pojazdami o DMC do 3,5 t z przyczepami będą zamykane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie” – poinformowało MF w komunikacie.
Resort podkreślił, że „niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty oraz na poczet zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej w przypadku trybu płatności okresowej z zabezpieczeniem powiązane z pojazdami” podlegają zwrotowi na wniosek użytkownika.
„Wniosek ten należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (21 września 2026 r.). Środki zgromadzone na kontach rozliczeniowych użytkowników zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany we wniosku” – czytamy w informacji MF.
Resort podkreślił, że jeżeli użytkownik nie złoży wniosku w terminie, zgodnie z przepisami ustawy niewykorzystane środki zgromadzone na kontach rozliczeniowych, nie będą podlegać zwrotowi i zostaną przekazane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.
PAP, sek
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