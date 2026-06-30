Rząd Donalda Tuska zajmie się dziś ustawą, która ma ograniczyć wynajem krótkoterminowy w Polsce i zwiększyć kontrolę państwa nad segmentem rynku nieruchomości, a także wprowadzić kary sięgające do 50 tys. zł za jednorazowe naruszenie obowiązków i brak podporządkowania się przepisom.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się projektem ustawy ws. najmu krótkoterminowego - wynika z harmonogramu obrad Rady Ministrów.

O co chodzi?

Przepisy przewidują m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Dla części właścicieli może to oznaczać istotne ograniczenia w prowadzeniu działalności.

Jeśli osoby zarządzające gminą uznają, że dany najem krótkoterminowy jest dla kogokolwiek uciążliwy, będą mogły go zakazać w wybranych strefach miasta. Podobnie ma się rzecz ze SCT. W Krakowie obowiązuje podział na biednych, którzy nie dostają się do centrum starym samochodem, oraz na bogatych, którzy tę możliwość mają, bo jeżdżą samochodami „eko”, które nic absolutnie nie poprawiają w globalnym rozrachunku CO2.

Będzie tylko gorzej

Do tego dochodzą obowiązki rejestracyjne, konieczność podawania numerów identyfikacyjnych w ofertach oraz możliwość kontroli lokali przez wspólnoty mieszkaniowe.

Projekt wprowadza jednolitą definicję najmu krótkoterminowego jako usługi zakwaterowania świadczonej na okres krótszy niż 30 dni. W praktyce oznacza to, że w jednych miastach najem może funkcjonować bez większych zmian, a w innych zostać istotnie ograniczony — w zależności od lokalnych decyzji administracyjnych. W konsekwencji może to prowadzić do większej liczby sporów, kontroli oraz kar administracyjnych, których wpływy trafią do budżetu państwa.

Mydlenie oczu

Podobno celem nie jest zniszczenie rynku. W praktyce jednak to właśnie ta ustawa wygeneruje największe koszty zmian — szczególnie dla inwestorów i prywatnych właścicieli mieszkań.

Najpierw powstanie centralny rejestr, który następnie umożliwi egzekwowanie nowych obowiązków, opłat i sankcji. Zmiany te są również uzasadniane koniecznością dostosowania do regulacji unijnych, których celem ma być tzw. „uporządkowanie” rynku najmu krótkoterminowego, czyli kontrolę nad tym co dzieje się na rynku najmu mieszkań.

Ogólnopolski rejestr i kara do 50 000 zł

Jednym z najważniejszych elementów reformy ma być utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON). W praktyce będzie to ogólnopolski rejestr apartamentów, mieszkań i domów wynajmowanych turystom. Każdy obiekt otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie musiał być podawany m.in. w internetowych ofertach najmu.

Projekt zakłada administracyjne kary pieniężne do 50 tys. zł m.in. za prowadzenie działalności bez wpisu do ewidencji, brak numeru identyfikacyjnego w internetowych ofertach czy naruszenie obowiązków przez platformy pośredniczące w najmie krótkoterminowym.

Osoby z danej partii będą wprowadzać zakazy: gdzie można wynajmować a gdzie nie

Istotnym elementem projektu jest przyznanie osobom zasiadającym w radzie gmin możliwości wyznaczania stref, w których wynajem krótkoterminowy będzie zakazany. Oznacza to, że lokalne samorządy będą mogły decydować, gdzie tego typu działalność będzie dopuszczalna, a gdzie całkowicie wyłączona.

Kupiłeś mieszkanie na wynajem? Polaku, to Twój problem

Tragiczny w skutkach projekt przewiduje także nowe uprawnienia mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły wnioskować o kontrolę mieszkań wynajmowanych turystom. Jeżeli kontrola wykaże niespełnianie ustawowych wymogów, obiekt będzie mógł zostać wykreślony z ewidencji, a odmowa przeprowadzenia kontroli będzie skutkowała zawieszeniem wpisu i zakazem wykonywania działalności.

To Unia Europejska wyznacza kierunek, a rząd Tuska grzecznie wdraża przepisy

W ocenie skutków regulacji wskazano, że część proponowanych rozwiązań wprowadza a nawet wykracza poza minimalne wymogi unijnego rozporządzenia STR (short-term rental). Oznacza to, że niektóre przepisy mają charakter krajowej nadregulacji i nie wynikają bezpośrednio z obowiązków unijnych.

Znajdź paragraf, a znajdę Ci uzasadnienie

Potrzebę zmian ministerstwo uzasadnia m.in. ochroną mieszkańców budynków wielorodzinnych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że mieszkańcy skarżą się m.in. na zakłócanie porządku, czy ciszy nocnej.

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Na podstawie pap, jb