Biznes pełen obaw

Aż 86 procent polskich przedsiębiorców obawia się o przyszłość swojego biznesu, a 36 procent uważa, że nie przetrwa kolejnej dekady. Największym zagrożeniem dla firm są rosnące koszty operacyjne oraz spadek zysków i utrata płynności.

To najtrudniejsze czasy do prowadzenia biznesu, jakie pamiętamy – alarmują przedsiębiorcy, powołując się na badanie firmy CRIF. Aż 58 procent prowadzących własną firmę wskazuje na trudne otoczenie ekonomiczne i geopolityczne, a ponad 60 procent odczuwa bezpośredni wpływ globalnego spowolnienia i sytuacja na świecie utrudnia im planowanie długofalowe. W odpowiedzi na kryzys ponad jedna trzecia firm wstrzymuje inwestycje.

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