„Podatek od marzeń” skokowo wzrośnie!

W sierpniu 2026 r. gracze Lotto muszą przygotować się na największe zmiany od 17 lat. Cena pojedynczego zakładu wzrośnie, ale w zamian pojawią się wyższe wygrane oraz szybciej rosnące kumulacje – pisze fakt.pl.

Najważniejszą nowością w Lotto będzie podniesienie gwarantowanej puli na wygrane I stopnia z 2 mln zł do 3 mln zł. Oznacza to, że już od pierwszego losowania po zmianach główna wygrana będzie o milion złotych wyższa niż dotychczas. Poza tym, jak zapowiada Totalizator Sportowy, kumulacje będą narastać szybciej, co ma zwiększyć atrakcyjność gry. Zmiany obejmą także niższe stopnie wygranych. Za trafienie „trójki” gracze otrzymają 35 zł, podczas gdy obecnie jest to 24 zł. Większa część puli zostanie przeznaczona na najwyższe wygrane, co według organizatorów pozwoli na jeszcze większe kumulacje – pisze fakt.pl.

Zakłady staną się znacznie droższe

Wzrośnie też cena pojedynczego zakładu Lotto — z dotychczasowych 3 zł do 5 zł, natomiast dodatkowy udział w Lotto Plus będzie nadal kosztował 1 zł.

Jak informuje Totalizator Sportowy, nowe zasady zaczną obowiązywać po wieczornym losowaniu 18 sierpnia 2026 r., czyli po godz. 22:10. Ostatnia tak duża zmiana w zasadach gry Lotto miała miejsce w 2009 r.

»» Więcej o zmianach stawek gier losowych Totalizatora Sportowego czytaj na portalu fakt.pl w publikacji Rewolucja w Lotto! Kolejny milion w puli gwarantowanej, ale cena zakładu też wzrośnie

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