Nie usmażymy frytek? To coraz bardziej możliwe

Polskie tłocznie oleju mają coraz większy problem z dostępem do rzepaku, a branża ostrzega, że bez zmian będzie tracić konkurencyjność.

Zakłady mogą przerabiać ponad 4 mln ton nasion rocznie, jednak krajowe zbiory są zbyt małe, by w pełni wykorzystać ich potencjał. W ubiegłym roku wyniosły one około 3,6 mln ton, a tegoroczne prognozy są jeszcze słabsze. Oznacza to większy deficyt surowca i konieczność zwiększania importu.

W branżę biją wysokie ceny energii i unijne limity

Przedstawiciele branży wskazują, że sytuację pogarszają

►wysokie koszty energii,

►wojna cenowa pomiędzy sieciami handlowymi

► rosnący import gotowego oleju rzepakowego z Ukrainy.

Dodatkowym problemem są ► unijne limity dotyczące wykorzystania rzepaku do produkcji biopaliw oraz utrzymująca się na stabilnym poziomie konsumpcja oleju, co nie generuje dodatkowego popytu.

Branża apeluje więc do rządu o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz pozyskania nowych rynków zbytu i objęcie zakładów olejarskich systemem rekompensat dla sektorów energochłonnych. Bez takiego wsparcia – jak oceniają przedstawiciele sektora – krajowe tłocznie mogą okazać się mniej konkurencyjne w zestawieniu z zagranicznymi producentami.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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Polskie tłocznie mają coraz większy problem z dostępem do rzepaku, a branża ostrzega, że bez zmian będzie tracić konkurencyjność

Polskie tłocznie mają coraz większy problem z dostępem do rzepaku, a branża ostrzega, że bez zmian będzie tracić konkurencyjność.

Zakłady mogą przerabiać ponad 4 mln ton nasion rocznie, jednak krajowe zbiory są zbyt małe, by w pełni wykorzystać ich potencjał. W ubiegłym roku wyniosły one około 3,6 mln ton, a tegoroczne prognozy są jeszcze słabsze. Oznacza to większy deficyt surowca i konieczność zwiększania importu.**

W branżę biją wysokie ceny energii i unijne limity

Przedstawiciele branży wskazują, że sytuację pogarszają

►wysokie koszty energii,

►wojna cenowa pomiędzy sieciami handlowymi

► rosnący import gotowego oleju rzepakowego z Ukrainy.

Dodatkowym problemem są ► unijne limity dotyczące wykorzystania rzepaku do produkcji biopaliw oraz utrzymująca się na stabilnym poziomie konsumpcja oleju, co nie generuje dodatkowego popytu.

Branża apeluje więc do rządu o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz pozyskania nowych rynków zbytu i objęcie zakładów olejarskich systemem rekompensat dla sektorów energochłonnych. Bez takiego wsparcia – jak oceniają przedstawiciele sektora – krajowe tłocznie mogą okazać się mniej konkurencyjne w zestawieniu z zagranicznymi producentami.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Akt samobójstwa. „Przygotowywany w Brukseli z uśmiechem na ustach”

Niemcy toną w długach

Były szef BLIK w zarządzie potentata e-commerce

»»Nowy spór celny UE-USA – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24