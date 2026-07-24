Niemcy forsują własny system etykiet żywności. Polska mówi „nie”
Polska nie zaakceptuje zmian proponowanych przez Niemcy w systemie etykietowania żywności. Stosowne pismo w tej sprawie wpłynęło do Komisji Europejskiej.
Forsowany przez naszych sąsiadów z zachodu projekt zakłada obowiązek umieszczania informacji o sposobie utrzymywania zwierząt nie tylko na samym mięsie, ale także na produktach dla gastronomii i części żywności przetworzonej. Zdaniem polskiej strony, rozwiązanie, które usiłują narzucić Niemcy może ograniczyć swobodny przepływ towarów i osłabić konkurencyjność producentów z innych państw Wspólnoty.
Ważne konsultacje z hodowcami
Podczas spotkania przedstawicieli MRiRW z organizacjami z branży mięsnej – Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Platformą Zrównoważonej Wołowiny oraz Związkiem Polskie Mięso – podkreślono że niemiecki system nie powinien obowiązywać poza granicami tego kraju.
Kosztowna certyfikacja i utrudnienia w eksporcie
„Producenci spełniający unijne wymogi w zakresie dobrostanu nie mogą być zmuszani do stosowania dodatkowych krajowych standardów tylko po to, by móc sprzedawać tam swoje produkty rolno-spożywcze” – powiedział biorący udział w debacie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Dodał, że nowe przepisy wiązałyby się z kosztowną certyfikacją oraz zmianami w hodowli, logistyce i pakowaniu produktów, co podniosłoby koszty produkcji i dodatkowo utrudniło eksport.
Grzegorz Szafraniec Wiadomości AGRO, wPolsce24 tv
na podst. MRiRW
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.