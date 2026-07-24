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System etykietowania produktów mięsnych e Biedronce / autor: JMP
System etykietowania produktów mięsnych e Biedronce / autor: JMP

Niemcy forsują własny system etykiet żywności. Polska mówi „nie”

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 25 lipca 2026, 00:27

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Polska nie zaakceptuje zmian proponowanych przez Niemcy w systemie etykietowania żywności. Stosowne pismo w tej sprawie wpłynęło do Komisji Europejskiej.

Forsowany przez naszych sąsiadów z zachodu projekt zakłada obowiązek umieszczania informacji o sposobie utrzymywania zwierząt nie tylko na samym mięsie, ale także na produktach dla gastronomii i części żywności przetworzonej. Zdaniem polskiej strony, rozwiązanie, które usiłują narzucić Niemcy może ograniczyć swobodny przepływ towarów i osłabić konkurencyjność producentów z innych państw Wspólnoty.

Ważne konsultacje z hodowcami

Podczas spotkania przedstawicieli MRiRW z organizacjami z branży mięsnej – Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Platformą Zrównoważonej Wołowiny oraz Związkiem Polskie Mięso – podkreślono że niemiecki system nie powinien obowiązywać poza granicami tego kraju.

Kosztowna certyfikacja i utrudnienia w eksporcie

Producenci spełniający unijne wymogi w zakresie dobrostanu nie mogą być zmuszani do stosowania dodatkowych krajowych standardów tylko po to, by móc sprzedawać tam swoje produkty rolno-spożywcze” – powiedział biorący udział w debacie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Dodał, że nowe przepisy wiązałyby się z kosztowną certyfikacją oraz zmianami w hodowli, logistyce i pakowaniu produktów, co podniosłoby koszty produkcji i dodatkowo utrudniło eksport.

Grzegorz Szafraniec Wiadomości AGRO, wPolsce24 tv

na podst. MRiRW

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