Niemcy forsują własny system etykiet żywności. Polska mówi „nie”

Polska nie zaakceptuje zmian proponowanych przez Niemcy w systemie etykietowania żywności. Stosowne pismo w tej sprawie wpłynęło do Komisji Europejskiej.

Forsowany przez naszych sąsiadów z zachodu projekt zakłada obowiązek umieszczania informacji o sposobie utrzymywania zwierząt nie tylko na samym mięsie, ale także na produktach dla gastronomii i części żywności przetworzonej. Zdaniem polskiej strony, rozwiązanie, które usiłują narzucić Niemcy może ograniczyć swobodny przepływ towarów i osłabić konkurencyjność producentów z innych państw Wspólnoty.

Ważne konsultacje z hodowcami

Podczas spotkania przedstawicieli MRiRW z organizacjami z branży mięsnej – Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Platformą Zrównoważonej Wołowiny oraz Związkiem Polskie Mięso – podkreślono że niemiecki system nie powinien obowiązywać poza granicami tego kraju.

Kosztowna certyfikacja i utrudnienia w eksporcie

„Producenci spełniający unijne wymogi w zakresie dobrostanu nie mogą być zmuszani do stosowania dodatkowych krajowych standardów tylko po to, by móc sprzedawać tam swoje produkty rolno-spożywcze” – powiedział biorący udział w debacie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Dodał, że nowe przepisy wiązałyby się z kosztowną certyfikacją oraz zmianami w hodowli, logistyce i pakowaniu produktów, co podniosłoby koszty produkcji i dodatkowo utrudniło eksport.

Grzegorz Szafraniec Wiadomości AGRO, wPolsce24 tv

na podst. MRiRW