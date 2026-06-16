"To szaleństwo". Donald Trump o Rosji

To, co się tam dzieje, to po prostu szaleństwo - powiedział na szczycie G7 we Francji prezydent USA Donald Trump. Poinformował, że Rosja musi zawrzeć porozumienie z Ukrainą i zakończyć konflikt.

Prezydent USA Donald Trump we wtorek podczas szczytu G7 we francuskim Evian spotkał z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump powiedział, że Rosja powinna „zawrzeć umowę” z Ukrainą.

Stanowisko Trumpa

Szczyt G7 koncentrował się w dużej mierze na sytuacji w Ukrainie oraz dalszym wsparciu dla Kijowa w kontekście trwającej wojny z Rosją. Zarówno Trump, jak i Zełenski brali udział w porannej sesji przywódców państw G7 na temat Ukrainy. Prezydent USA już po zakończeniu tej sesji, gdy odbywał spotkania dwustronne z przywódcami krajów Bliskiego Wschodu, powiedział mediom, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą.

Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina

mówił Trump.

Zapewnił też, że „zrobi wszystko, co będzie mógł”.

Spotkanie Trump–Zełenski na marginesie G7

Do rozmowy Trump–Zełenski doszło w kuluarach szczytu G7 we francuskim Evian. W spotkaniu uczestniczyli prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Ukrainy Volodymyr Zelensky, a także amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.

Ukraina: obrona przeciwlotnicza i produkcja uzbrojenia

Po spotkaniu Zełenski ujawnił, że jednym z kluczowych tematów była kwestia wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Wskazał, że wszystkie państwa G7 deklarują dalsze wsparcie w tym zakresie.

Wszyscy kraje potępiły uderzenia w infrastrukturę cywilną, w naszych ludzi, w Ławrę. (…) Wszyscy potępiają i naprawdę nie rozumieją logiki lidera agresywnej Rosji. Wszyscy uważają, że w każdym przypadku trzeba zatrzymać wojnę

Prezydent Ukrainy poinformował również o rozmowach dotyczących możliwości uzyskania licencji na produkcję systemów antybalistycznych i rakiet, na które zapotrzebowanie – jak zaznaczył – znacząco przewyższa obecne zdolności produkcyjne Stanów Zjednoczonych.

Jedność G7 wobec Rosji

Jak relacjonował Zełenski, wszystkie państwa grupy G7 jednoznacznie potępiły rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną oraz działania militarne wobec Ukrainy. Przywódcy mieli również podkreślić brak woli ze strony Rosji do zakończenia wojny.

Przede wszystkim Putin nie chce skończyć, ale trzeba go do tego zmusić — głównie poprzez sankcje, o czym mówiły wszystkie kraje, Kanada, Wielka Brytania. Rozmawialiśmy o tym, czego potrzebuje Ukraina - dodał Zełenski.

Według niego, wśród liderów dominuje przekonanie, że Moskwa „gra na zwłokę”, licząc na korzystny dla siebie rozwój sytuacji. W tym kontekście ponownie podkreślano znaczenie sankcji jako głównego narzędzia presji na Rosję.

Państwa takie jak Kanada i Wielka Brytania miały szczególnie mocno akcentować potrzebę utrzymania i rozszerzenia restrykcji gospodarczych.

Wsparcie zimowe i odbudowa Ukrainy

Zełenski poinformował również o tzw. „pakiecie zimowym” uzgodnionym w ramach G7. Zakłada on dodatkowe wsparcie dla Ukrainy w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz dostaw energii – w tym paliwa, gazu i benzyny – na wypadek przedłużającej się wojny.

Wszyscy kraje G7, w tym Japonia i Niemcy, zadeklarowały wsparcie dla tzw. zimowego pakietu — dodatkowych środków na obronę przeciwlotniczą, paliwo dieslowskie, gaz i benzynę - to, czego potrzebujemy na zimę, jeśli do tego czasu wojna się nie skończy - powiedział prezydent Ukrainy.

Francja miała zwrócić uwagę na zagrożenia związane z rosyjskimi dronami oraz potrzebę odbudowy infrastruktury, w tym osłony ochronnej nad sarkofagiem w Czarnobylu. Szwajcaria z kolei zadeklarowała udział w projektach odbudowy obiektów religijnych i kulturalnych.

Kolejne etapy współpracy

W dalszej części rozmów poruszono także temat rozwoju technologii dronowych. Ukraina i Kanada mają kontynuować współpracę w ramach tzw. „Big Drone Deal”, który ma zwiększyć potencjał produkcyjny i technologiczny obu państw.

Zełenski podkreślił, że Ukraina odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie nowoczesnych technologii wojskowych i jest postrzegana jako ważny partner w tym obszarze.

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pap, jb