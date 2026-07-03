Przełom ws. Iranu. Donald Trump oświadcza: "rozpieszczone dziecko"

Iran zgodził się na „praktycznie na wszystko”, czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają — oświadczył prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC. Prezydent stwierdził też, że Iran został militarnie zniszczony.

Negocjujemy i zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy — oświadczył DOnald Trump w rozmowie relacjonoanej na żywo z Gabinetu Owalnego.

Cel? Ten oficjalny

Prezydent twierdził, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko Iranowi jako pełnowymiarowej wojny.

To nie jest wojna w ścisłym sensie. To pozbawianie Iranu broni jądrowej

— podkreślił.

Trump nie odpowiadał wprost na ponawiane pytania, czy w razie braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do „rozpieszczonego dziecka”.

Jeśli jesteś rozpieszczonym i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to wymaga trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaisz

twierdził.

Jeszcze nie zakończono walk

Wypowiedzi Trumpa padły po wymianie ciosów z Iranem w odpowiedzi na irańskie uderzenie na statek towarowy, który przepływał przez cieśninę Ormuz szlakiem innym, niż żądanym przez Teheran. Choć walki ustały, a obie strony odbyły rozmowy z mediatorami w Katarze, w czwartek Iran ponownie zagroził atakami statkom nietrzymającym się wyznaczonej przez niego trasy.

Trump gra na giełdzie. Ile wygrał?

W trwającym ponad godzinę wywiadzie prezydent Trump odpowiadał także na pytania o zarzuty, jakoby wykorzystywał zajmowany urząd do bogacenia się. Według jego zeznania finansowego, obecny prezydent USA dokonał ponad 2 tys. transakcji na giełdzie, co łącznie z handlem kryptowalutami przyniosło mu ponad 2 mld dol. dochodu.

Donald Trump nie zgodził się z zarzutami, wskazując, że jego sukcesy giełdowe to efekt ogólnej hossy na rynku i rekordowych wzrostów na Wall Street.

Dzieci Trumpa. Co robią?

Prezydent zapewniał też, że jego syn Eric prowadzi rodzinny biznes i że sam nie interesuje się szczegółami inwestycji.

Nie rozmawiam z nim o takich rzeczach. Myślę, że wolno by mi było, nawet nie jestem pewien, jaki jest status prawny, ale nie robię tego

— powiedział.

Odniósł się w ten sposób do doniesień, że w portfelu jednego z zarządzających jego majątkiem funduszy znalazły się akcje Nvidii.

Coś tam mam. To jedna z wielu spółek, w które ta firma inwestuje. Nie obchodzi mnie to

— dodał.

Inwestycje? Kryptowaluty

Zapytany o kryptowaluty i o ujawnione w tym tygodniu w oświadczeniu majątkowym ponadprzeciętne zyski, jakie na tym rynku osiągnęła rodzina prezydenta, Trump odparł, że nie wiedział o kryptowalutowych przedsięwzięciach swoich bliskich.

Nie wiedziałem (…) ale mogłem wiedzieć. Nie ma w tym nic nielegalnego, nie ma w tym nic złego. Mogłem wiedzieć

twierdził.

Gdy prowadzący wywiad Joe Kernen przywołał przepisy zobowiązujące urzędników federalnych do wyłączania się z decyzji dotyczących ich interesów finansowych - z czego prezydent i wiceprezydent są jednak wyłączeni, Trump odparł:

Wiesz, nawet o tym nie wiedziałem.

Twierdził też, że choć doradzał dzieciom, by „trzymały się z daleka od czego mogą się trzymać z daleka”. Dodał jednak, że „one też mają swoje życie”.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Butelka wody za 500 złotych? Jak to wygląda ze strony KAS

PESA wjeżdża przebojem do Niemiec

Alert dla mleczarni. Ukraina ma podwoić eksport mleka!

»»Wiceprezes Orlenu o cenach paliw na wakacje – oglądaj w telewizji wPolsce24

pap, jb