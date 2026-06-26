Trump zapowiada: 100 proc. dla tych państw

Prezydent USA Donald Trump zagroził w piątek, że nałoży 100 proc. na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych, które dotkną amerykańskie firmy technologiczne. Zaznaczył, że zrobi to niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Taki podatek chce wprowadzić rząd Donalda Tuska

„Wiele krajów europejskich dyskutuje o rychłym wprowadzeniu podatku od usług cyfrowych dla amerykańskich firm. Niektóre z tych krajów są bliskie wprowadzenia tego podatku. Niniejszym oświadczeniem pragniemy poinformować, że każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100 proc. CŁEM na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki” - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

To CŁO zastąpi umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały wdrożone, podpisane, czy nie

dodał.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostre strzelanie za 600 mln zł

Masz studnię? Unia może cię dopaść

Czy Nord Stream wróci do gry?

»»Unia kapitałowa w Europie coraz bliżej – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb