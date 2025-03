USA i Europa. Wzajemne cła nikomu nie służą

Nie chodzi tylko o typową wymianę handlową - wojna celna między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską to też zagrożenie dla inwestycji. A wszystko razem warte 9,5 biliona dolarów.

Takie ostrzeżenia znalazły się w najnowszym raporcie, przygotowanym na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej przy Unii Europejskiej (AmCham EU). Jej szef EU Malte Lohan, cytowany w mediach, wskazał, że przez cła już same „szkody wyrządzone przepływom handlowym towarów są znaczące” , ale wpłyną też negatywnie na inne relacje gospodarcze i to jest „prawdziwe ryzyko”.

Europa głównym miejscem inwestycji bezpośrednich USA

Inwestycje transatlantyckie – jak informuje portal investing.com – mają znacznie większą wartość niż wymiana towarowa, która w uwzględnieniem Wielkiej Brytanii wynosiła w ubiegłym roku 1,3 biliona dolarów. Jednocześnie z danych w raporcie wynika, że handel usługami przekroczył 750 miliardów dolarów, spółki europejskich firm w USA osiągnęły sprzedaż na poziomie ponad 3,5 biliona dolarów, zaś w przypadku firm amerykańskich w UE była to kwota 4 bilionów dolarów. Jednocześnie okazuje się, że to Stary Kontynent jest głównym miejscem lokowania amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych i trafia ich tu więcej niż do reszty świata, z koleina firmy europejskie przypada dwie trzecie globalnych inwestycji zagranicznych w USA.

Portal cytuje także współautora raportu Dana Hamiltona z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który uważa władze unijne mogą wprowadzić środki odwetowe, które uderzą w „usługi amerykańskie” szczególnie USA mają pod tym względem „nadwyżkę handlową”. Ponadto „cła mogą również zakłócić łańcuchy dostaw, utrudniając europejskim firmom wysyłanie części do ich amerykańskich zakładów, zaś amerykańskim firmom eksportowanie gotowych produktów”.

Cła jako instrument polityki

Przypomnijmy, że cła to jeden z głównych instrumentów polityki gospodarczej prezydenta Donalda Trumpa wobec zagranicy. A powodem jest deficyt handlowy USA, który w przypadku Unii Europejskiej wynosi ponad 235,6 mld dolarów. Choć w związku z zpaowiedzią amerykańskiego przywódcy komisarz ds. handlu UE Maroš Šefčovič próbował w lutym w czasie wizyty w Waszyngtonie rozmawiał o cłach z członkami Administracji i zaproponował polubowne rozwiązania, to jednak (jak sam przyznał) do negocjacji w ogóle nie doszło. Natomiast Donald Trump w tym miesiącu ogłosił 25-proc. taryfy na importowana do USA stal i aluminium, a cła mogą być rozszerzone na kolejne towary, jak choćby samochody czy lekarstwa. W ostatnich dniach zagroził nawet 200-procentowymi stawkami na szampana i europejskie alkohole.

Oczywiście władze unijne nie pozostały bezczynne i nałożyły cła odwetowe. Stąd opinie wielu ekspertów, że konflikt handlowy USA – USA będzie się zaostrzał, wywołując niepewność rynkową, która nie służy biznesowi żadnej ze stron.

Na razie trudno ocenić, czy raport opublikowany przez AmCham EU doprowadzi do uspokojenia nastrojów i skłoni obie strony do faktycznych negocjacji. Nie jest tajemnicą, że szczególnie zależy na tym Niemcom i Francji, ale także Irlandia – jako znaczący eksporter do USA ma wiele do stracenia, gdy spór celny będzie się zaostrzał.

Agnieszka Łakoma

