Jak zarobić na klimacie? "Trwa wielkie wywłaszczanie"

W założeniu własność prywatna stanowi fundament amerykańskiego społeczeństwa. Co jednak zrobić, gdy właściciele tracą swoje nieruchomości pod wpływem presji finansowej ze strony wielkich korporacji? Od kilku lat na dużych połaciach Stanów Zjednoczonych trwa wielkie wywłaszczenie. Odbywa się ono pod pozorem zmian klimatycznych.

Ceny domów w Ameryce rosną nieubłaganie od 2018 r. Są jednak miejsca – w szczególności szeroki pas środkowych stanów – gdzie ich wzrost jest niezauważalny. Wszystko z powodu gwałtownie rosnących kosztów ubezpieczenia.

autor: Pixabay

Według badań opublikowanych przez „The New York Times” w rejonach najbardziej narażonych na klęski żywiołowe z powodu wysokich składek ubezpieczeniowych średnia wartość nieruchomości spadła o kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Gazeta przytacza historię mieszkańca Luizjany, który musiał sprzedać swój dom za 150 tys. dol., czyli tyle, ile wydał na jego budowę w 1984 r. Stracił na tej transakcji 75 tys. dol.

Konrad Kołodziejski, tygodnik „Sieci”

