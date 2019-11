KE wszczyna procedurę przeciwko Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska poinformowała , że wszczyna procedurę o naruszenie prawa UE przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z tym, że kraj ten nie przedstawił kandydata na komisarza.

Jako strażniczka traktatów Komisja Europejska wysłała dziś do Zjednoczonego Królestwa wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu naruszenia zobowiązań wynikających z traktatu UE w związku z brakiem kandydata na stanowisko komisarza UE - napisała KE w komunikacie. Władze w Londynie dostały czas na odpowiedź najpóźniej do piątku 22 listopada.