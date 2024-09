Wjazd do Wielkiej Brytanii – nowy dokument, nowa opłata!

Sporo zmian czeka Polaków podróżujących do Wielkiej Brytanii. Od nowego roku zacznie bowiem obowiązywać tzw. Elektroniczna Autoryzacja Podróży (ETA), którą będą objęci również obywatele naszego kraju. Bez niej wjazd oraz przebywanie na Wyspach będzie niemożliwe. Czym jest ETA oraz jak ją wyrobić?

Wkrótce niemal każdy obywatel Polski, który, udając się do Wielkiej Brytanii, nie był do tej pory zobowiązany do posiadania wizy, będzie musiał uzyskać przed wyjazdem Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Jej koszt wynosi 10 funtów. Jak pisze PAP, Elektroniczna Autoryzacja Podróży została stworzona z myślą o obywatelach krajów uczestniczących w ruchu bezwizowym, którzy przybywają do Zjednoczonego Królestwa lub przemieszczają się przez nie w ramach tranzytu. Wprowadzanie systemu rozpoczęło się już w zeszłym roku, a obecnie obowiązek posiadania tego dokumentu dotyczy jedynie obywateli sześciu państw należących do Rady Krajów Zatoki Perskiej.

Pora na Polaków

System ETA zostanie rozszerzony na obywateli innych krajów, w tym na Polaków. Dokument będzie wymagany od 2 kwietnia 2025 roku, zaś wniosek o jego wydanie będzie można składać od 5 marca 2025 roku. ETA będzie ważna przez dwa lata lub do czasu wygaśnięcia paszportu, uprawniając do wielokrotnego wjazdu do Zjednoczonego Królestwa lub do jednorazowego pobytu na okres do sześciu miesięcy w różnych celach – m.in. turystyka, odwiedziny u rodziny czy przyjaciół, wizyta biznesowa lub krótkoterminowe studia.

Dokument nie będzie wymagany od osób posiadających paszporty brytyjskie, irlandzkie, paszporty terytoriów zamorskich, osób mających prawa do mieszkania, pracy lub studiów w Wielkiej Brytanii, jak również dla obywateli państw, dla których wiza nadal będzie obowiązkowa.

Trzy dni robocze i po sprawie

Elektroniczna Autoryzacja Podróży ma być cyfrowo powiązana z paszportem i ma usprawnienić kontrolę bezpieczeństwa przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii. Wnioskowanie o ETA będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji UK ETA App lub poprzez stronę internetową. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu ma wynosić zazwyczaj nie więcej niż trzy dni robocze.

Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że dla osób, które muszą uzyskać wizę do życia, pracy lub studiowania w Zjednoczonym Królestwie, wprowadzona zostanie elektroniczna wiza (eWiza), będąca cyfrowym dowodem statusu imigracyjnego. Zastąpi ona dotychczasowe dokumenty papierowe.

Źródło: PAP, o2.pl

Oprac. GS

