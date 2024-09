Rząd Tuska dokładnie znał skalę zagrożenia powodzią!

Komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz: Komisja Europejska alarmowała kraje członkowskie od 10 września, wykorzystując europejski system ostrzegania przed powodzią działający w ramach systemu satelitarnego Copernicus.

Komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz ostrzegł w środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat powodzi, że do katastrof naturalnych wskutek ocieplenia klimatu będzie dochodzić coraz częściej. W latach 90. średni koszt zniszczeń wynosił 8 mld euro rocznie, obecnie - ponad 50 mld.

Było ostrzeżenie od UE

Jak mówił Lenarczicz, Komisja Europejska alarmowała kraje członkowskie od 10 września, wykorzystując europejski system ostrzegania przed powodzią działający w ramach systemu satelitarnego Copernicus.

Polska nie korzysta z pomocy UE?

Dodał, że na razie jedynie Czechy skorzystały z mechanizmu ochrony ludności, w ramach którego w miejsce katastrofy UE skieruje sprzęt i służby z innych krajów.

Według komisarza szczyt powodziowy w Polsce nastąpi w czwartek na Odrze, natomiast na Węgrzech najwyższy stan woda osiągnie w środę.

Lenarczicz dodał, że kraje dotknięte klęską żywiołową po oszacowaniu strat będą mogły skorzystać z Funduszu Solidarności UE.

Dynamiczna sytuacja powodziowa. Stan po powodzi w Nysie / autor: PAP/Sławek Pabian

Będzie coraz więcej katastrof

Ostrzegł, że do klęsk żywiołowych takich jak z jednej strony susza i pożary lasów, a z drugiej powodzie będzie dochodzić częściej wskutek ocieplania klimatu. „Już teraz żyjemy w epoce katastrof. Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem” - powiedział Lenarczicz. Jak zaznaczył, UE powinna wzmocnić swoją gotowość do reagowania i mieć na to odpowiednie środki.

Według komisarza w latach 90. średni koszt katastrof naturalnych wynosił 8 mld euro rocznie, obecnie przekracza już 50 mld euro co roku.

PAP, as, sek

