Brutalna szczerość Pete Hegsetha wobec Europy

Minister obrony USA Pete Hegseth powiedział w środę w Brukseli, że Polska, wydająca 5 proc. na obronność, jest wzorem dla Europy. Według niego „nierealne” są członkostwo Ukrainy w NATO oraz powrót tego kraju do granic sprzed 2014 r. Jak zadeklarował, USA nie wyślą wojsk do Ukrainy.

Szef Pentagonu wziął w środę udział w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w siedzibie NATO w Brukseli. Hegseth uczestniczył w rozmowach ze swoimi odpowiednikami z państw Sojuszu po raz pierwszy.

USA wykluczają wysłanie do Ukrainy swoich wojsk, to Europa ma zapewnić bezpieczeństwo

Jak przyznał, trwały pokój dla Ukrainy musi obejmować solidne gwarancje bezpieczeństwa, lecz nie zapewnią ich siły amerykańskie, ponieważ USA wykluczają wysłanie do Ukrainy swoich wojsk. Zdaniem Hegsetha przestrzeganie gwarancji bezpieczeństwa powinno być wspierane przez europejskie i pozaeuropejskie siły pokojowe, rozmieszczone w Ukrainie. W jego ocenie „trwały pokój dla Ukrainy musi obejmować solidne gwarancje bezpieczeństwa, aby zapewnić, że wojna nie rozpocznie się ponownie„.

„Wojska te nie powinny zostać tam jednak wysłane w ramach misji NATO i nie powinny być objęte art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego)” - powiedział szef Pentagonu.

Powrót Ukrainy do granic z 2014 r. - nierealny

Amerykański sekretarz obrony powiedział, że powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 r. jest nierealny.

„Dążenie do tego iluzorycznego celu tylko przedłuży wojnę i spowoduje więcej cierpienia” - mówił. „Zamiast tego Ukraina powinna otrzymać wszelkie gwarancje bezpieczeństwa” - podkreślił szef Pentagonu.

Polityk ocenił, że należy też skłonić Rosję i Ukrainę do rozpoczęcia rozmów pokojowych, a USA są chętne, by pomóc tym państwom osiągnąć ten cel.

Dużo większe wydatki na obronność to inwestycja dla Europy

Minister obrony USA wskazał Polskę jako wzór dla Europy, chwalił też Szwecję. „W pierwszych tygodniach jako sekretarz obrony, pod przywództwem prezydenta Trumpa, widziałem obiecujące oznaki, że Europa widzi to zagrożenie, rozumie, co należy zrobić, i podejmuje się tego zadania” - powiedział. Wskazał na Szwecję, która „niedawno ogłosiła swój największy pakiet pomocy dla Ukrainy”. „Chwalimy ich za zobowiązanie się do wydania 1,2 mld na amunicję i inne potrzebne materiały. Polska już wydaje 5 proc. PKB na obronność, co jest wzorem dla kontynentu” - podkreślił.

„To pierwsze kroki, (ale) trzeba zrobić więcej” - mówił Hegseth.

Jak przyznał, wydatki obronne w wysokości 2 proc. PKB, czyli obecny próg wymagany od państw NATO, to za mało. Powtórzył propozycję prezydenta Donalda Trumpa, by było to 5 proc. „Dwa procent to za mało. Prezydent Trump wezwał do (zwiększenia wydatków na obronność do) 5 proc. (PKB) i ja się z nim zgadzam. Zwiększenie zaangażowania we własne bezpieczeństwo to inwestycja na przyszłość” - ocenił.

Dla USA priorytetem jest odstraszanie Chin

Hegseth zaznaczył, że priorytetem dla USA jest zaangażowanie na Pacyfiku w celu odstraszania Chin. „Ponieważ Stany Zjednoczone traktują te zagrożenia priorytetowo, europejscy sojusznicy muszą wziąć na siebie rolę przewodnią. Razem możemy ustalić podział pracy, który zmaksymalizuje nasze przewagi odpowiednio w Europie i na Pacyfiku” - powiedział.

„Aby umożliwić skuteczną dyplomację i obniżyć ceny energii, które finansują rosyjską machinę wojenną, prezydent Trump stawia na amerykańską produkcję energetyczną” - mówił Hegseth.

Jak dodał, niższe ceny energii, w połączeniu z bardziej skutecznym egzekwowaniem sankcji w tej dziedzinie, pomogą zmusić Rosję do rozmów pokojowych.

„Ochrona bezpieczeństwa Europy musi być koniecznością dla europejskich członków NATO. W ramach tego Europa musi zapewnić Ukrainie przytłaczającą część przyszłej pomocy (w postaci broni i innego sprzętu)” - oznajmił Hegseth. Oznacza to - jak podkreślił - przekazanie większej ilości m.in. amunicji, rozszerzenie bazy przemysłu zbrojeniowego i ”szczere przedstawienie swoim obywatelom zagrożenia, przed którym stoi Europa„.

„Częścią tego jest szczere mówienie swoim ludziom o tym, że temu zagrożeniu można sprostać tylko poprzez większe wydatki na obronę” - mówił szef Pentagonu.

Z Brukseli Magdalena Cedro i Jowita Kiwnik Pargana (PAP), sek

