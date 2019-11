Katastrofa ekologiczna w stolicy zażegnana

Sukcesem zakończyliśmy procedurę przekierowania ścieków prowadzonych awaryjnym bypassem do kolektora ściekowego, naprawionego przez MPWiK w Warszawie - poinformowały w sobotę Wody Polskie. Jak dodały, zakończyły się ponad dwumiesięczne działania chroniące Wisłę i Bałtyk

W przyszłym tygodniu będą usuwane urządzenia mechaniczne przez operatorów pomp, nastąpi stopniowy demontaż rurociągu, zainstalowanego latem przez saperów wojskowych na polecenie służb rządowych.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka”. W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki są przepompowywane do oczyszczalni „Czajka”. Od tego czasu bypassem przepłynęło 14 mln metrów sześciennych nieczystości.

