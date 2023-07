Inicjatywa 3W. Kolejni uczestnicy projektu BGK

Do inicjatywy 3W dołączyło 11 kolejnych organizacji, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowe podmioty, które wspólnie z BGK będą realizować projekty związane z wodą, wodorem i węglem, to: Główny Instytut Górnictwa, PROTIUM, J.T.C., Świętokrzyska Dolina Wodorowa, Green Box Energy, H2PV, Hartimex, Schwander Polska, AMII, Łódzki Klaster Fala Energii oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Świat się zmienia, a odważne decyzje wymagają śmiałych rozwiązań. Od początku istnienia idei 3W stawiamy na ekosystem, który oparty jest na współpracy. To klucz do sukcesu, bez którego trudno dziś sobie wyobrazić wprowadzanie przełomowych zmian. Do inicjatywy 3W dołączyło już ponad 100 organizacji, które aktywnie działają w obszarach wody, wodoru i węgla. Cieszy mnie, że kolejni partnerzy dostrzegają potencjał we współpracy i chcą, razem z innymi firmami z obszaru 3W, wprowadzać innowacje w przestrzeni gospodarczej, zmieniać nawyki konsumenckie i budować partnerstwa biznesowe - powiedziała menedżerka zespołu promocji i rozwoju społeczności 3W w Departamencie 3W BGK Magdalena Sopiela.

Główny Instytut Górnictwa, który wnosi swoją unikalną ekspertyzę w dziedzinie technologii górniczych, jest jednym z czołowych instytutów badawczych w Europie, oferującym szeroki zakres usług dla różnych branż przemysłu, instytucji rządowych i samorządowych, a także dla partnerów zagranicznych. Ich udział w inicjatywie 3W przyczyni się do rozwoju innowacyjnego rozwiązania, które pozwala na niskoenergetyczne pozyskiwanie wodoru z wody z wykorzystaniem odpadów przemysłowych, podkreślono.

PROTIUM specjalizuje się w rozwoju technologii wodorowych. Głównym celem działalności firmy jest produkcja i wdrożenie pozyskiwania wodoru z żużla, który powstaje ze spalania odpadów komunalnych w spalarniach.

Spółka J.T.C. jest profesjonalnym doradcą w zakresie optymalnego doboru technologii i opracowania koncepcji zagospodarowania nadwyżki energii pochodzącej z OZE, do produkcji wodoru.

Świętokrzyska Dolina Wodorowa zrzesza przedsiębiorstwa i instytuty związane z sektorem wodorowym, działa na rzecz zwiększenia znaczenia innowacyjnych technologii wodorowych, aby móc dekarbonizować lokalny przemysł, polepszać efektywność energetyczną, realizować założenia polskiej i europejskiej strategii wodorowej, aby razem dążyć do gospodarki nisko i zeroemisyjnej. Następną organizacją jest Green Box Energy, która zajmuje się rozwijaniem technologii energetycznych, zwłaszcza w obszarze energii odnawialnej. Koncentruje się na stabilizacji systemów energetycznych, optymalizacji zużycia energii i dostosowywaniu się do zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii.

H2PV to kolejny nowy uczestnik inicjatywy 3W, który skupia się na badaniach i wdrożeniach technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz na rozwoju technologii fotowoltaicznych z wykorzystaniem wodoru.

Hartimex to spółka, która zajmuje się automatyzacją procesów technologicznych, w tym w branży wodno-kanalizacyjnej. Spółka tworzy kompleksowe projekty układów technologicznych dla stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.

Schwander Polska jest liderem nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków w Polsce z wieloletnim doświadczeniem. Firma projektuje i buduje oczyszczalnie ścieków w technologii MBR (Membrane Biological Reactor) oraz wykonuje instalacje karbonizacji hydrotermalnej (HTC).

AMII to producent filtrów do wody. Dzięki własnemu działowi B+R projektuje i wdraża nowe produkty oraz rozwiązania w zakresie filtracji wody. […] Łódzki Klaster Fala Energii zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje, które pracują nad rozwojem efektywnej dystrybucji wytworzonej energii i zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. […] Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne przystąpiło również do inicjatywy 3W, wnosząc swoje doświadczenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na 3 kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność naukowców, studentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

