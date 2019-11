Kosmos ma być przestrzenią operacyjną dla NATO

Szef NATO Jens Stoltenberg oczekuje, że NATO na środowym spotkaniu ministerialnym w Brukseli uzna kosmos za przestrzeń operacyjną, która dołączy do powietrza, lądu, morza i cyberprzestrzeni. „Przestrzeń kosmiczna jest niezbędna do obrony i odstraszania Sojuszu” - powiedział.

W szybko zmieniającym się świecie NATO nadal dostosowuje się do strategicznych wyzwań. Jutro zrobimy kolejny ważny krok. Oczekuję, że ministrowie zgodzą się uznać przestrzeń kosmiczną za obszar działalności operacyjnej, obok powietrza, lądu, morza i cyberprzestrzeni. Przestrzeń kosmiczna jest niezbędna do obrony i odstraszania Sojuszu. Do wczesnego ostrzegania, komunikacji i nawigacji - powiedział na konferencji.