Wyścig o dominację w AI. Raport

Wyścig o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji, rewolucja w biotechnologii, problemy z dostępem do zasobów – to niektóre z wyzwań, które zdaniem NATO do 2045 roku mogą najbardziej wpływać na funkcjonowanie Sojuszu.

W raporcie NATO o trendach naukowo-technologicznych sprecyzowano wyzwania, z którymi w ciągu najbliższych 20 lat będzie musiała zmierzyć się ta organizacja.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek geopolityka i podejmowanie decyzji strategicznych są (…) napędzane przez naukę i technologię. W miarę nasilania się tego trendu niezwykle ważne jest, aby NATO i sojusznicy rozumieli, w jaki sposób decyzje podejmowane dzisiaj wpływają na przyszłe możliwości i gotowość – napisała we wstępnie do niego zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska.

Jej zdaniem coraz ważniejsze będzie, aby decydenci polityczni i wojskowi nie tylko uczyli się od ekspertów w obszarze technologii, ale także ściśle z nimi współpracowali.

USA i Chiny

Wśród sześciu zidentyfikowanych trendów jest wyścig o dominację w obszarze sztucznej inteligencji i technologii kwantowych. W tym obszarze przewiduje się nasilenie konkurencji między dominującymi podmiotami na scenie międzynarodowej, a zwłaszcza między USA a Chinami. Zdaniem autorów raportu konkurencję będzie napędzać sektor prywatny, co oznacza, że relacje między rządem a przemysłem będą kluczowe.

Co to znaczy?

Ewentualna utrata przewagi w dziedzinie tych technologii będzie wiązała się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego oraz utratą dobrze płatnych miejsc pracy. Kluczowym wyzwaniem będzie więc pozyskanie, szkolenie i utrzymanie osób, które mają wyjątkowe kwalifikacji w tych dziedzinach.

Rozwoj AI

W raporcie NATO zwraca też uwagę, że dalszy rozwój AI i technologii kwantowych będzie wymagał znacznych ilości danych i energii, a także dostępu do rzadkich pierwiastków, co będzie wyzwaniem m.in. w walce ze zmianami klimatu. W opinii Sojuszu, aby wygrać ten wyścig, państwa będą musiały połączyć wiedzę i zasoby.

Drugi trend to rewolucja biotechnologiczna, która – jak podkreśla NATO – ma potencjał, by poprawić wiele aspektów, od rolnictwa po nauki o środowisku i opiekę zdrowotną, co czyni ją kluczową dla przyszłego bezpieczeństwa gospodarczego.

Potencjalne korzyści ze zwiększonego wykorzystania biotechnologii łączą się jednak z wysokim ryzykiem wywołania zakłóceń gospodarczych, geopolitycznych i społecznych, w dużej mierze z powodu kwestii związanych z bezpieczeństwem i etyką. Postępy w dziedzinie biologii syntetycznej mogą ułatwić dostęp do broni biologicznej i chemicznej – uważa Sojusz.

Lider AI

Stany Zjednoczone, uważane za światowego lidera w biotechnologii, mają dominującą pozycję globalną także pod względem patentów biotechnologicznych. Wielka Brytania jest uznanym ośrodkiem innowacji biotechnologicznych, a Niemcy są światowym liderem w farmaceutyce.

NATO prognozuje jednak, że Chiny i Indie zwiększą swoje możliwości biotechnologiczne w ciągu następnej dekady, potencjalnie wyprzedzając dotychczasowych liderów. Dlatego konieczna jest międzynarodowa współpraca naukowa i, w razie potrzeby, ochrona wrażliwych badań. Zdaniem autorów raportu należy także podjąć kroki w kierunku ustanowienia globalnych standardów bezpieczeństwa biologicznego i wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń.

Trendy!

Kolejnym przewidywanym trendem jest zaostrzenie konkurencji o kluczowe zasoby. Z jednej strony będzie to rywalizacja o dostęp do krytycznych zasobów, np. metali ziem rzadkich, niezbędnych dla rozwoju technologii. Z drugiej - zmiany klimatu, nowe i już trwające, przedłużające się konflikty, wzrost populacji i urbanizacja sprawią, że coraz trudniej będzie zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak dostęp do żywności, wody i energii, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej.

Popyt na rzadkie materiały i minerały, takie jak lit, rośnie ze względu na prognozowany wzrost gospodarczy, zwłaszcza w krajach bogatych, a także dla utrzymania przewagi technologicznej. Pomimo odkrywania nowych złóż rzadkie zasoby są coraz częściej kontrolowane przez niewielką liczbę państw. Z tego powodu niektórzy eksperci sugerują, że w ciągu najbliższych kilku lat może dojść do powstania karteli surowcowych.

Kolejny trend, określony w raporcie jako „fragmentacja zaufania publicznego”, opisuje, w jaki sposób w wielu regionach świata zaufanie do świata nauki, instytucji i rządów jest osłabiane przez generowanie i rozpowszechnianie dezinformacji przy użyciu AI. Analitycy danych stwierdzili na przykład, że znaczna część postów związanych z NATO w rosyjskojęzycznych mediach społecznościowych była generowana automatycznie.

Przeciwdziałanie temu zagrożeniu będzie wymagało znacznych inwestycji w zaawansowane narzędzia AI do identyfikowania i zwalczania szkodliwych informacji online, oraz wsparcia regulacyjnego. Dodatkowo znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na edukację medialną i technologiczną, w tym na szkolenia w zakresie krytycznego myślenia.

Kolejny trend NATO opisuje w rozdziale pod nazwą „ewoluujące obszary rywalizacji”. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że postęp technologiczny otwiera nowe obszary rywalizacji, zwłaszcza w cyberprzestrzeni i kosmosie. NATO oczekuje „w tych obszarach znacznego wzrostu (liczby) ataków poniżej progu konfliktu”. Istnieje również rosnące prawdopodobieństwo, że działania w cyberprzestrzeni lub kosmosie mogą wywołać konflikt kinetyczny.

Ostatni trend to integracja nowych technologii w różnych obszarach, takich jak badania i rozwój, produkcja, transport i komunikacja, która może przyspieszyć postęp naukowy i innowacje. Zdaniem autorów dokumentu większe poleganie na technologiach podwójnego zastosowania oraz na podmiotach komercyjnych prawdopodobnie zmieni tradycyjne koncepcje odstraszania. W kontekście NATO przyszłe zdolności obronne będą zależeć od planistów, inżynierów i operatorów do efektywnej integracji nowych rozwiązań technologicznych z istniejącymi platformami.

Raport

Raport został przygotowany przez Organizację NATO ds. Nauki i Technologii (NATO Science and Technology Organization, STO). To międzynarodowa organizacja badawcza działająca w strukturach NATO, której celem jest wspieranie nauki i technologii w celu zwiększenia bezpieczeństwa państw Sojuszu.

