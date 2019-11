Finanse na migi

Słownik zawiera 150 pojęć bankowych wraz z definicjami, przygotowanymi w formie cyfrowej, razem z multimedialną prezentacją. Dzięki niemu osoby niesłyszące mogą lepiej dysponować swoimi środkami finansowymi - twierdzą twórcy słownika.

Słownik jest skierowany przede wszystkim do niesłyszących i niedosłyszących konsumentów, a w szczególności do osób, które mają problemy z komunikacją werbalną, rozumieniem tekstu pisanego czy posiadają słabą znajomość języka polskiego. „Dzięki korzystaniu z definicji przetłumaczonych na polski język migowy będą oni mogli podejmować świadome decyzje konsumenckie i lepiej dysponować swoimi środkami finansowymi” - twierdzą twórcy słownika, który powstał we współpracy Polskiego Związku Głuchych ze Związkiem Banków Polskich.

„W sektorze bankowym obserwujemy znaczący postęp w realizacji dostosowania produktów i usług oraz sposobu obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Oddziały czy infolinie bez barier, pętle indukcyjne, dostępna komunikacja to tylko przykłady tych udogodnień w ramach działań podejmowanych przez banki” - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym został wydany w formie cyfrowej. Dzięki temu jest łatwo dostępny. Osoba niesłysząca może do niego sięgnąć w każdym miejscu i czasie i na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy komunikacyjne, wyrażać swoje potrzeby czy oczekiwania wobec instytucji finansowej. Bankowi zaś łatwiej będzie na nie odpowiedzieć.

„W środowisku osób niesłyszących widoczna jest duża obawa przed swobodnym korzystaniem z oferty banków. Najczęściej osoby, o których mowa, potrzebują wsparcia rodziny przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z usługami bankowymi. Potrzeba realizacji projektu i stworzenie słownika ekonomicznego w języku migowym wynika zatem z dążenia do zredukowania barier i trudności w korzystaniu z usług bankowych” - powiedział Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.

Każde ze 150 haseł słownika, poczynając od „analiza zdolności kredytowej” po „zlecenie stałe, oprócz opisu tradycyjnego, ma multimedialną wersję z tłumaczem języka migowego, prezentującym na ekranie znaczenie terminów finansowych.

Powstanie słownika współfinansował Narodowy Bank Polski.

W ubiegłym roku Związek zrealizował projekt „Dostępny Bankomat”, również współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Uruchomiona w ramach przedsięwzięcia strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

