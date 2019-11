KE chwali Trzaskowskiego: nie za "Czajkę", nie za śmieci

Warszawa otrzymała od Komisji Europejskiej nagrodę Access City 2020 za poprawę dostępności miasta dla niepełnosprawnych. Ciekawe, co o tym sądzą sami niepełnosprawni poruszający się po centrum czy obrzeżach miasta. Wielu miałoby z pewnością problem, by pogratulować Warszawie zwycięstwa.

Warszawiacy buntują się przeciwko drożyźnie dotyczącej wywózki śmieci, zapowiadanym podwyżkom za parkowanie o 30 proc. Nie zapominają też o dramatycznych problemach związanych z oczyszczalnią ścieków. Jednak Komisja Europejska znalazła powód, aby nagrodzić miasto.

Drugie i trzecie miejsce zajęły Castello de la Plana w Hiszpanii i Skelleftea w Szwecji.

Dzięki nagrodzie Access City zwycięskie miasta mogą zainspirować inne miasta w Unii i poza nią, które borykają się z podobnymi wyzwaniami. Warszawa, laureat 10. edycji, jest wzorem dla innych, dowodząc, że nawet w bardzo krótkim czasie można wiele zrobić, i że zaangażowanie może być kluczem do sukcesu” - powiedziała w piątek podczas ceremonii wręczenia nagród Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

KE doceniła to, że Warszawa zaangażowała osoby niepełnosprawne w to, aby wspólnie uczynić miasto bardziej dostosowanym do ich potrzeb. Dzięki temu udało się w krótkim czasie znacznie podnieść ogólną dostępność miasta.

W edycji konkursu na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 47 zgłoszeń. Drugie i trzecie miejsce zajęły Castello de la Plana w Hiszpanii i Skelleftea w Szwecji. Wyróżnienia przyznano Chanii w Grecji, Tartu w Estonii i Evreux we Francji. Chania zdobyła uznanie za wykorzystanie technologii do stworzenia dostępnych miejsc parkingowych, Tartu - za oddolne podejście do kwestii dostępności, a Evreux - za pracę w zakresie ukrytej niepełnosprawności.

Nagroda Access City przyznawana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, to jeden z elementów europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020.

Nagroda Access City jest wręczana podczas corocznej konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która w tym roku odbywa się 29 listopada 2019 r. w Brukseli.

PAP (Z Brukseli Łukasz Osiński)/gr