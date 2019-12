Opolskie: Rekordowe wpływy do kasy ZUS

Do kasy opolskiego ZUS w 2019 roku wpłynęły już prawie cztery miliardy złotych; to rekordowa kwota świadcząca o dobrej kondycji gospodarki oraz rosnącej wysokości płac - mówi rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Jak poinformował Szczurek, w województwie opolskim składki wpłaca ponad 56 tysięcy podatników, z czego 33,4 tysiące to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku, opolski ZUS otrzymał składki w wysokości o 9 proc. wyższej, niż rok temu.

W ciągu trzech kwartałów tego roku zaksięgowaliśmy o 365,8 milionów złotych więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Suma składek w naszym regionie wyniosła ponad 3,9 miliarda złotych. Największą kwotę odprowadzili płatnicy obsługiwani przez jednostkę ZUS w Opolu bo 1,6 miliarda złotych. W Strzelcach Opolskich zanotowano ponad 606 milionów złotych, a w Kędzierzynie-Koźlu 378 milionów złotych - powiedział Szczurek.

W ocenie ZUS, powodem wzrostu wpłaconych przez przedsiębiorców składek jest dobra kondycja gospodarcza kraju, za którą podąża wzrost zatrudnienia oraz rosnące pensje. Według danych ZUS, w sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie wzrosło o 2,8 proc., a pensje wzrosły o 6,8 proc.

Z informacji ZUS za trzy kwartały tego roku wynika, że poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek wyniósł 77,5 proc. To nieco niższy wskaźnik niż za trzy kwartały 2018 r., ale rzecznik opolskiego ZUS zwraca uwagę, na wypłatę w I półroczu br. kilku milionom świadczeniobiorców tzw. trzynastej emerytury. Był to jednorazowy wydatek z FUS rzędu prawie 9 mld zł.

W skali kraju największą pozycją po stronie kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wydatki na emerytury i renty. Od stycznia do września wyniosły one 168,4 mld zł, co stanowiło 78,8 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok.

PAP, KG