ZUS cofnął zasiłki chorobowe. Co wykazała kontrola?

W ostatnim kwartale 2023 roku opolski ZUS kazał zwrócić zasiłki chorobowe 55 osobom, które w niewłaściwy sposób korzystały ze zwolnień lekarskich - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Opolski ZUS odnotował w ostatnich miesiącach 2023 roku niewielki wzrost liczby zwolnień lekarskich, które zostały zakwestionowane przez lekarzy orzeczników.

„W ostatnim kwartale minionego roku opolski ZUS pozbawił prawa do zasiłku chorobowego 55 osób, a kwota cofniętych świadczeń sięgnęła 73,3 tysięcy złotych. Taki był efekt kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W ostatnich miesiącach 2024 roku takiej weryfikacji poddano 654 ubezpieczonych w województwie opolskim. Skala niewłaściwego korzystania ze zwolnień chorobowych była pod koniec minionego roku nieco większa niż w wakacyjnych miesiącach (III kwartale) 2023 r., w których - na 618 ubezpieczonych - do zwrotu zasiłku chorobowego ZUS zobowiązał 30 pracowników. Wówczas wartość wstrzymanych świadczeń bądź decyzji o zwrocie już wypłaconych zasiłków Zakład oszacował na 71,4 tys. zł” - powiedział Sebastian Szczurek.

ZUS sprawdza ubezpieczonych

ZUS z mocy prawa zobowiązany jest do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Polega to na sprawdzeniu, czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza. Opcję weryfikowania wykorzystywania e-ZLA przez ubezpieczonych mają oprócz ZUS pracodawcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych powyżej 20 osób. Rzecznik opolskiego ZUS przypomina, że osoby, którym ZUS bądź pracodawca - jako płatnicy zasiłków – udowodnili nadużywanie zwolnienia chorobowego do innych celów niż rekonwalescencja - zostają pozbawione prawa do świadczenia chorobowego.

W skali całego kraju w IV kw. 2023 r. ZUS przeprowadził weryfikację prawidłowego wykorzystania e-zwolnienia u niemal 29,5 tys. ubezpieczonych. Prawie 13 proc. z nich zostało na tej podstawie pozbawionych prawa do zasiłku chorobowego. Kwota zasiłków cofniętych w tym okresie przekroczyła 6,6 mln zł. Podczas wizyty u lekarza trzeba pamiętać, żeby podać adres, pod którym będziemy przebywać na zwolnieniu chorobowym. Gdy na chorobowym zamierzasz zmienić miejsce pobytu, podaj lekarzowi wystawiającemu e-zwolnienie odpowiedni adres. Taki obowiązek leży po stronie ubezpieczonego od początku 2019 r.

PAP/kp