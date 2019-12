Durczok ponownie zatrzymany! Miał wyłudzać kredyt

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl Kamil Durczok został dziś ponownie zatrzymany! Ma usłyszeć zarzut wyłudzenia kredytu, który zdobył posługując się fikcyjnym podpisem podpisem swojej byłej żony!

Portal podaje, że do przestępstwa miało dojść między sierpniem 2008, a październikiem 2011 roku.

Z wekslem „podpisanym” rzekomo przez żonę Durczok zjawił się w banku. 28 sierpnia 2008 roku udzielono mu kredytu w wysokości 2,9 mln. złotych.

To jednak nie koniec. 1 października 2001 Durczok przedstawił bankowi kolejne podrobione oświadczenie Marianny D. o poddaniu się egzekucji do kwoty 3,1 mln. franków szwajcarskich! Byłą żona Durczoka dowiedziała się o przekręcie dopiero gdy bank wezwał ją do spłaty należności.

NASZ NEWS. Durczok ponownie zatrzymany! Ma usłyszeć zarzut wyłudzenia kredytu na „żonę”. Grozi mu nawet 25 lat więzienia

Dlatego o przestępczym procederze Kamila Durczoka powiadomiła prokuraturę właśnie jego była żona, która ma status poszkodowanej w tej sprawie. Osobne zawiadomienie złożył bank.

Prokuratura powołała biegłego z zakresu badania pisma ręcznego. Ten stwierdził, ze podpisów nie składała Marianna D., ale właśnie Kamil Durczok.

Wpolityce.pl podaje, ze dziennikarz usłyszeć ma zarzut podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i przedłożenia ich w banku.

Do tego dochodzi jeszcze doprowadzenie banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Durczokowi grozi nie mniej niż 5, a maksymalnie nawet 25 lat więzienia.