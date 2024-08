Nowy szlak migracyjny? Zatrzymania na gdańskim lotnisku

Strażnicy graniczni ujawnili siedem podrobionych dokumentów, które miały posłużyć cudzoziemcom w nielegalnym przekroczeniu granicy na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie.

O ujawnionych podrobionych dokumentach poinformowała p.o. rzecznika prasowego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej mł. chor. SG Katarzyna Przybysz. Podała, że do ujawnień doszło w połowie lipca br. w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Po przylocie samolotu z Grecji do Gdańska strażnicy graniczni skontrolowali legalność pobytu dwóch obywateli Iranu. Okazało się, że oboje posłużyli się dokumentami imitującymi włoskie dowody osobiste i nie posiadali dokumentów podróży uprawniających do przekroczenia granicy oraz pobytu na terenie RP.

Są zatrzymania

Dodała, że za popełnione przestępstwo mężczyźni zostali zatrzymani. Złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i umieszczono ich w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Do ujawnienia podrobionych dokumentów doszło również przed odprawą na lot do Szwecji.

Funkcjonariusze SG zweryfikowali legalność pobytu obywatelki Palestyny i jej dwóch małoletnich córek obywatelkami Syrii. Cudzoziemki nie posiadały żadnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen i w dodatku okazały podrobione litewskie dowody osobiste.

Wyjaśniła, że zatrzymane przewieziono do pokoju dla rodzin z dziećmi. Kobieta nie chciała złożyć wniosku o ochronę międzynarodową, co skutkowało wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Jak chcieli się dostać?

Kolejni zatrzymani to dwaj obywatele Kuwejtu, którzy w trakcie kontroli granicznej przed odlotem do Irlandii przedstawili oryginalne dokumenty podróży wraz z grecką kartą pobytu. Natomiast w hali odlotów strefy Non Schengen, chcieli wykazać się podstępem i okazali przedstawicielowi przewoźnika dokumenty na zmienione dane osobowe, podrobione belgijskie paszporty i karty pokładowe na fikcyjne dane.

„Funkcjonariusze potwierdzili, że dokumenty są fałszywe i zatrzymali mężczyzn” - podała oficer prasowa i dodała, że cudzoziemcy zostali pouczeni o obowiązku niezwłocznego powrotu do Grecji, jako do kraju który wydał im dokument pobytowy.

Wszystkie pełnoletnie osoby w związku z popełnieniem przestępstwa usłyszały zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy przy wykorzystaniu podstępu za co grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gdańsku.

