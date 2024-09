Zatrzymania CBA. Zarzuty dotyczą Collegium Humanum

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że agenci CBA zatrzymali byłego posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego i jego żonę Emilię H.

„Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H.” - napisał na portalu X Jacek Dobrzyński.

Dodał, że postępowanie prowadzone przez CBA wraz z wydziałem zamiejscowym w Katowicach Prokuratury Krajowej z dotyczy Collegium Humanum.

Czarnecki przyleciał do Warszawy z Tirany, gdzie spotkał się z b. prezydentem i premierem Albanii Salim Barishą, o czym we wtorek pisał w serwisie x.

CBA: sprawa ma charakter rozwojowy

Dobrzyński w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że szczegóły dotyczące sprawy znają agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy wspólnie z prokuratorami rozpracowują tę sprawę. „Największą wiedzę na ten temat ma prokurator, który już czeka na tych państwa w Prokuraturze Krajowej w Katowicach” - powiedział Dobrzyński w Polsat News.

Na pytanie o to, czy chodzi o ”kupowanie dyplomów MBA za łapówki, aby móc zasiadać w radach nadzorczych” odparł, że tak. Dodał, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że było to powszechne. Przekazał, że jest to kontynuacja sprawy, w której zatrzymano już kilkanaście osób.

„Sprawa ma charakter rozwojowy. Pan Ryszard C. i jego żona są kolejnymi zatrzymanymi w tej sprawie. Następnych zatrzymań na tym etapie wykluczyć nie mogę” - zaznaczył rzecznik.

Informację o zatrzymaniu potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. „Potwierdzam, że Ryszard C. został zatrzymany na polecenie prokuratora ze śląskiego pionu PZ PK w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Collegium Humanum” - powiedział PAP. Dodał, że z zatrzymanym zostaną wykonane czynności, zaś szczegóły będą mogły zostać ujawnione po ich zakończeniu oraz po przedstawieniu zarzutów.

Jak sprawdziła PAP - w oświadczeniach majątkowych, które Czarnecki składał jako europoseł w latach 2019-2024, nie pojawia się Collegium Humanum ani jako źródło przychodu, ani jako miejsce sprawowania funkcji.

O co chodzi w sprawie Collegium Humanum

W marcu 2023 r. wraz z zatrzymaniem przez CBA dwóch osób w związku z podejrzeniem przyjęcia korzyści majątkowych i osobistych wybuchła afera Collegium Humanum – w sprawie handlu dyplomami przez tę niepubliczną uczelnię wyższą.

Uczelnia powstała w 2018 r. w Warszawie. Według doniesień medialnych miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy pozwalają m.in. na ubieganie się o posady w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi – wynikało z dziennikarskiego śledztwa.

