Prezydent Duda spotka się w środę z Macronem i z Trumpem

Po zakończeniu w środę obrad Rady Północnoatlantyckiej planowane jest bilateralne spotkanie prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Francji Emmanuela Macrona - poinformował we wtorek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski

Prezydencki minister dodał, że zapowiadane wcześniej spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem w formie roboczego lunchu odbędzie się „podczas jutrzejszych obrad”. Amerykański przywódca zaprosił na spotkanie przywódców państw NATO wydających 2 proc. PKB na obronność.

Prezydent Duda apelował we wtorek w Londynie podczas sesji „NATO Engages: Defence and Deterrence for a New Era” do prezydenta Francji, by ten zamiast mówić o „śmierci mózgu NATO” przedstawił konkretne propozycje, jak poprawić współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

We wtorek i środę w brytyjskiej stolicy odbywa się spotkanie przywódców państw NATO. Zorganizowane z okazji 70. rocznicy powstania Sojuszu spotkanie ma miejsce w cieniu wydarzeń, takich jak krytykowana interwencja Turcji w Syrii czy chłodno przyjęte słowa prezydenta Francji o „śmierci mózgu NATO”, które uwypukliły widoczne już wcześniej podziały.

PAP, mw