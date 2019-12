Nuklearne zagrożenie. Trump chce przycisnąć Putina

Prezydent Donald Trump, który bierze udział w szczycie NATO w Londynie, powiedział, że USA i Rosja chcą nowej umowy ws. broni nuklearnej. Dodał, że Ameryka może się dogadać z Moskwą, a on sądzi, że prezydent Francji Emmanuel Macron zgadza się jego opinią

Szczerze mówiąc, ta cała sytuacja z (bronią) nuklearną nie jest dobrą sytuacją - powiedział Trump we wtorek przed rozpoczęciem szczytu. - Zakończyliśmy tę umowę, ponieważ druga strona nie stosowała się do niej. Ale oni chcą traktatu i my również, więc myślę, że byłaby to wspaniała rzecz. Sądzę, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, których możemy dokonać - oznajmił prezydent.