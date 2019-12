Czy będzie plan B dla pana B.?

„Mam nadzieję, że w sprawie szefa NIK Mariana Banasia nie będzie trzeba przechodzić do planu „B” - podkreślił w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Wyraził też nadzieję, że nie będzie potrzeba realizować żadnych planów legislacyjnych. W tej chwili nie ma żadnych decyzji w tym wypadku – dodał.

Innego zdania jest szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski:

Oczekujemy na dymisję prezesa NIK Mariana Banasia, w przeciwnym wypadku będziemy musieli podjąć działania legislacyjne. Niedługo mamy posiedzenie Sejmu, wtedy przedstawimy te propozycje - dodał.

Od ubiegłego tygodnia dymisji Banasia domagają się prominentni politycy PiS. Premier Mateusz Morawiecki mówił w ubiegły piątek, że wnioski z raportu CBA dotyczące oświadczeń majątkowych powinny skłaniać prezesa NIK do dymisji. „Jeśli tak się nie stanie, mamy plan B” - dodał.

Müller w rozmowie z Polsat News zaznaczył, że oczekiwania rządu w sprawie Banasia są jasne, ale na tym etapie decyzja należy do prezesa NIK, bo tylko on może złożyć dymisję. „Mamy nadzieję, że to się odbędzie” - dodał.

Mam nadzieję, że nie będzie trzeba przechodzić do planu B, ale jeżeli faktycznie w najbliższym czasie się nic nie zadzieje, to będzie trzeba zacząć rozmawiać o rozwiązaniach, które tę sprawę rozwiążą, albo niestety czekać na wyrok sądu - powiedział rzecznik rządu. W tym drugim wariancie, wskazał, sprawa może potrwać trochę dłużej.

Jak podkreślił, na tym etapie nie zostały podjęte żadne działania poza oczekiwaniem dymisji Banasia. Zaznaczył przy tym, że rząd nie przewiduje dalszych działań poza planem „B”. Rzecznik rządu wyraził też nadzieję, że nie będzie potrzeba realizować żadnych planów legislacyjnych. Oczywiście w tej chwili nie ma żadnych decyzji w tym wypadku - podkreślił.

Według Müllera, rząd ma nadzieję, że nie będą potrzebne faktyczne działania w tym zakresie.

Tym bardziej, że, tak jak wspominaliśmy, jest to dosyć trudne w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów - dodał.

Tymczasem Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiSi o Banasiu stwierdził jednoznacznie:

Oczekujemy na dymisję prezesa NIK Mariana Banasia, w przeciwnym wypadku będziemy musieli podjąć działania legislacyjne - powiedział w środę Sobolewski. Niedługo mamy posiedzenie Sejmu, wtedy przedstawimy te propozycje - dodał.

Sobolewski pytany w Polskim Radu 24, jak PiS poradzi sobie ze sprawą szefa NIK Mariana Banasia, odparł, że w tej chwili sytuacja jest bez zmian.

My oczekujemy na dymisję pana prezesa Banasia; liczymy, że nastąpi refleksja i taka dymisja zostanie złożona. W przeciwnym wypadku będziemy musieli podjąć działania legislacyjne - zapowiedział polityk.

Pytany, czy chodzi o zmianę ustawy, odparł, że tak. Przyznał, że jeśli chodzi o zmiany w Konstytucji „to byłoby pewnie w tej sytuacji najszybszym i najprostszym rozwiązaniem”.

Będą przygotowane z naszej strony dalsze działania i je przedstawimy. W tej chwili nie chciałbym wychodzić aż tak do przodu” - podkreślił Sobolewski.

