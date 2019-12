Trwa walka z ASF

Nie bagatelizujemy przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w woj. lubuskim - mówił PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że teren, na którym znaleziono martwe dziki, został ogrodzony i trwa jego przeszukiwanie.

Jak zauważył szef resortu rolnictwa, w tym roku było o połowę mniej niż rok wcześniej ognisk tej choroby u świń, co oznacza, że bioasekuracja daje rezultaty. Natomiast jest problem ze zwalczeniem choroby u dzików; od początku roku do końca listopada br. znaleziono 2,1 tys. padłych, chorych zwierząt.

Przypadki ASF w woj. lubuskim i dolnośląskim świadczą, że wirus przeniósł się w nowe regiony Polski. W ocenie Ardanowskiego musiał to spowodować „czynnik ludzki”. Prawdopodobnie dziki zaraziły się od wyrzuconego jedzenia z wirusem ASF.

ASF powszechnie występuje na Ukrainie i nie jest tam zwalczany. W Polsce pracuje ok. 1,5 mln obywateli tego kraju, którzy przywożą produkty mięsne od siebie, bo są tańsze, to może być przyczyną pojawienia się chorych dzików w woj. lubuskim - tłumaczył minister.

Dodał, że taka sama przyczyna choroby była w Czechach. Tam udało się ją zwalczyć poprzez ogrodzenie terenu, gdzie znaleziono zakażone dziki, i ich wybicie. W Polsce podjęliśmy podobne działania - wyjaśnił.

Jednocześnie podkreślił, że na razie choroba nie zaatakowała żadnego stada świń na tym terenie.

Jak mówił, pierwszy płot został wybudowany szybko - w ciągu kilku dni, miał długość 36 km, następny - gdy znaleziono padłe dziki poza tym ogrodzeniem - miał ponad 50 km. Dodał, że teraz budowane jest następne ogrodzenie o długości 56 km, w sumie to 120 km i „jest rozbudowywane”. Poinformował, że cały czas wojsko przeszukuje teren.

Dodatkowo są zrobione „odłownie” dla dzików, ale problemem jest w tym, że dziki mają jeszcze dużo pokarmu na polach i nie przychodzą do tych „odłowni”.

Ardanowski zaznaczył, że ciąż pokutuje niechęć do odstrzału dzików. Rozmowy z szefami Polskiego Związku Łowieckiego nie przynoszą efektów, bo mimo zapewnień w Warszawie o odstrzale dzików, to nie realizują ich okręgi i koła łowieckie.

Do mnie docierają informacje, że część myśliwych jest zniechęcanych do polowań przez zarządy kół łowieckich. Są informacje o tym, że prowadzone pod przymusem polowania odbywają się tam, gdzie dzików nie ma. Jest to działalność na szkodę, bo jeżeli myśliwy nie dokonają odstrzałów dzików, to choroba może się rozszerzać - ocenił minister.