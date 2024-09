„Sieci”: Dlaczego zlekceważył powódź?

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” dziennikarze stawiają pytania o powódź, której skutki najpewniej mogły być znacznie mniejsze. Zlekceważenie prognoz przez Donalda Tuska, doprowadziło do ogromnych zniszczeń i odebrało ludziom dach nad głowa. – Na czele rządu stoi człowiek, który bagatelizuje nadciągający kataklizm, ale nie zapomina o własnym PR – zauważa na łamach tygodnika Marek Pyza.

W artykule „Zarządzanie katastrofą” Marek Pyza pisze o konsekwencjach słów Donalda Tuska, który niemal na chwilę przed nadejściem fali przekonywał, że „prognozy nie są przesadnie alarmistyczne”. Jakie grzechy ciążą w tej sytuacji na sumieniu premiera?

Pierwszym jest zlekceważenie problemu. Rzecz dla Donalda Tuska charakterystyczna. W obliczu kryzysu najlepiej na chwilę się schować, zamknąć oczy, może problem zniknie. Można wręcz powiedzieć, że bylibyśmy zdziwieni, gdyby się czymś przejął. Grzech drugi to doprowadzenie do rozkładu struktur państwa, co jest konsekwencją czystek politycznych we wszystkich możliwych instytucjach. Nie ominęły one ani Wód Polskich, ani nawet Państwowej Straży Pożarnej. Efekty? Kompletny bałagan, potęgujący się z każdym dniem od 13 września – wskazuje Marek Pyza.