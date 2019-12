Udaremniono największy przemyt ostatnich 30 lat!

KAS i CBŚP udaremniły największy w historii przemyt narkotyków. Zatrzymały grupę, która chciała na europejski rynek wprowadzić kokainę o wartości 2 mld złotych. To ponad 2 tony tego narkotyku

Rzadko się zdarza, że można powiedzieć z całą pewnością, że udaremniliśmy największy przemyt narkotyków w historii ostatnich wielu, wielu lat. To co do wartości zapewne największy udaremniony przemyt ostatnich 30 lat - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Ponad 2 mld zł mogła wynieść wartość ponad 2 ton kokainy, narkotyków, które były w specjalny sposób przemycane z Kolumbii. Ten przemyt został udaremniony dzięki działaniom Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Uratowaliśmy od łez, tragedii, złamanych życiorysów nie tylko Polaków, ale też wielu Europejczyków. - To pokazanie skuteczności państwa wobec silnych. Wobec grup przestępczych, tak jak było to w stosunku do VAT, tak teraz skutecznie walczymy z rekordowym przemytem narkotyków z Kolumbii - dodał premier.