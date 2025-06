Odurzająca moda w zamożnych kręgach

W 2023 r. na całym świecie znacząco wzrosły produkcja i konsumpcja kokainy - poinformowało w czwartek Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Z raportu na ten temat wynika, że kokaina zyskuje na popularności w zamożnych kręgach społeczeństwa.

„Rynek kokainy jest najszybciej rozwijającym się rynkiem nielegalnych narkotyków na świecie” - przekazało UNODC w komunikacie prasowym. Podkreślono, że w 2023 r. produkcja kokainy wzrosła w ujęciu rocznym aż o 34 proc. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano wzrost powierzchni nielegalnych upraw koki w Kolumbii.

W raporcie UNODC podkreślono, że w latach 2013-23 liczba użytkowników kokainy wzrosła z 17 do 25 mln. Z danych ONZ-owskiej agencji wynika również, że wraz ze wzrostem produkcji i spożycia zwiększyła się też liczba przypadków konfiskaty narkotyku. W okresie 2019-23 odnotowano wzrost liczby takich zdarzeń o 68 proc. W dokumencie poinformowano, że w omawianym okresie o wiele częściej konfiskowano też stymulanty, takie jak amfetamina.

Z raportu wynika również, że przemoc związana z przemytem narkotyków, „dotychczas ograniczona (pod względem terytorialnym) do Ameryki Łacińskiej, obecnie rozprzestrzenia się na Europę Zachodnią„.

„Kokaina stała się modna w bardziej zamożnych kręgach społeczeństwa” - przyznała przedstawicielka UNODC Angela Me, cytowana przez agencję AFP.

Dużo miejsca w raporcie poświęcono też captagonowi, którego jednym z głównych producentów była Syria za rządów Baszara al-Asada. Według autorów raportu obalenie jego reżimu w grudniu ubiegłego roku nie wpłynęło na ograniczenie obecności tego psychostymulanta na rynku.

„(Captagon) nadal płynie w dużych ilościach, szczególnie do krajów Półwyspu Arabskiego. Może to wskazywać na to, że wcześniej zgromadzone zapasy są wprowadzane na rynek lub produkcja jest kontynuowana w różnych miejscach” - napisano w raporcie UNODC.