PWE już 70 lat wspiera naukę nie tylko w Polsce

Polski rynek współtworzą wydawnictwa komercyjne oraz naukowe. Od 70 lat Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne łączy cechy obu tych grup, wydając książki, czasopisma i serie wydawnicze światowej klasy autorów. Zarząd podkreśla, że hasła, jakie przyświecają PWE, to jakość, tradycja, internacjonalizacja oraz biznes.

W planach są kolejne, dynamiczne projekty z udziałem utytułowanych autorów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Okrągła rocznica jest okazją do refleksji na temat znaczenia PWE dla sektora naukowego. Przez lata wydane zostały setki książek i wiele periodyków. Obecnie Wydawnictwo ma w swoim portfolio trzy tytuły, które znajdują się na liście czasopism punktowanych. Są to: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – mówi Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Dodaje również:

To informacja istotna z punktu widzenia świata nauki, ponieważ za każdy z tekstów opublikowanych w tych tytułach autorzy otrzymują punkty, dzięki którym rozwijają swój dorobek naukowy. Jednak to tylko jedna z wielu przyczyn, dla których przez lata PWE było i jest cenione. Autorzy i czytelnicy doceniają merytorykę na najwyższym poziomie. Przekłada się ona także na zastosowanie praktyczne naszych publikacji.

Wśród autorów, którzy publikują w Wydawnictwie, znalazły się przez lata czołowe nazwiska zarządzania, ekonomii, prawa oraz wielu innych dziedzin – m.in. prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Michał Trocki, prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak czy prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

Twórcy wydawnictwa bardzo mocno podkreślają także fakt, że PWE dba o wymianę myśli naukowej pomiędzy krajami. Duża liczba publikacji naukowych wyszła spod pióra twórców związanych ze znaczącymi ośrodkami uniwersyteckimi w Europie i na świecie, takich jak np. ostatnio Susan Hodgson, Cathy Bussey czy Dee Walker. W planach są kolejne projekty.

Otrzymałem zaproszenie do współpracy od Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, będę także mógł w tym roku podjąć współpracę z Wydziałem Zarządzania UW. Efektem tej kooperacji ma być powstanie publikacji z dziedziny marketingu, które będę miał przyjemność napisać i opublikować w PWE. Z niecierpliwością czekam na efekty tego projektu. Założeniem jest, by były one w pełni możliwe do wykorzystania dla biznesu – powiedział prof. Chahid Fourali z London Metropolitan University.

Obecnie biznes opiera się na szybkim podejmowaniu trafnych decyzji. Narzędziem do takiego działania, a co za tym idzie – do osiągania sukcesu finansowego i do efektywnej realizacji projektów, jest wiedza merytoryczna, a coraz częściej – naukowa. Przenikanie biznesu i nauki otwiera także nowe perspektywy dla autorów.

Czasopisma PWE to dobry przykład tego, jak można i należy wykorzystać wiedzę merytoryczną do osiągania efektywności przenikania się biznesu i nauki. Przykładem może być np. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. Jest to tytuł teoretycznie skierowany do znawców branży, a w praktyce jest także narzędziem dla specjalistów oraz managementu zarządzającego w korporacjach i spółkach – powiedział prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jako naukowiec, którego obszarem zainteresowania od zawsze było zarządzanie, wiem, że dobry manager czy CEO musi opierać się na mocnych korzeniach. Tymi korzeniami, niezależnie od branży, zawsze jest wiedza. To pokazuje, jak ważną rolę pełnią wydawnictwa naukowe – dodaje.

