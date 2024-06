Co o lekach biologicznych muszą wiedzieć farmaceuci, jak „reklamować” produkty farmaceutyczne, kiedy zastosowanie leku w trybie off-label jest zasadne i jak można sklasyfikować konsumentów odwiedzających apteki - to tylko kilka zagadnień poruszonych w trakcie konferencji Medycyna, Farmacja i Biznes - Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Rynek farmaceutyczny przechodzi na przestrzeni ostatnich lat dynamiczne zmiany, napędzane postępami w nauce, zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi oraz ewolucją biznesowych strategii. Innowacje w badaniach i rozwoju, starzejąca się populacja oraz nowe regulacje kształtują przyszłość tej fascynującej branży. Medycyna i biznes to kluczowe sfery dla dobrego funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa. W dzisiejszych czasach, nauka i przedsiębiorczość są ściśle powiązane, a budowanie mostów między nimi, dzielenie się pomysłami, wiedzą i zasobami, jest niezbędne dla postępu. Tematyka ta była głównym punktem dyskusji podczas konferencji „Medycyna, Farmacja i Biznes – Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

„Panel poświęcony ewolucji zachowań konsumenckich w aptekach pokazuje, jak wiele osób dziś aktywnie i świadomie poszukuje rozwiązań, które pozwolą żyć dłużej w zdrowiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że możemy podzielić Polaków na lojalnych pacjentów, zdrowych konsumpcyjnych entuzjastów i pragmatycznych chorych. To ciekawe dane, ponieważ pokazują one nasze podejście do dobrostanu zdrowotnego, ale też perspektywę rozwoju rynku farmaceutycznego i zapotrzebowanie konsumentów. Dzięki prelekcji poświęconej reklamie mogliśmy natomiast zgłębić zagadnienia prawne związane z tą dziedziną. Zdrowie ludzi, rozwój nauki i możliwości komercjalizacji są dziś w synergii jak nigdy wcześniej” - mówi dr hab. Monika Skorek, prof. UW, Prodziekan Wydziału Zarządzania UW i kierownik studiów podyplomowych Marketing Produktów Farmaceutycznych.

Dr hab. Monika Skorek, prof. UW, Prodziekan Wydziału Zarządzania UW / autor: materiały prasowe Wydziału Zarządzania UW

Farmacja nowej generacji

Pierwszy panel tematyczny, prowadzony przez dr hab. Annę Kowalczuk, zatytułowany „Farmacja nowej generacji oraz doskonałość w zarządzaniu – ludzie, marka własna, projekty naukowe”, obejmował tematy związane z project managementem i promocją marki własnej w kontekście pracy naukowej. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych lekach nowej generacji oraz o metodach zarządzania projektami naukowymi.

Prezentację wygłosił również prof. dr hab. Krzysztof Marycz, CEO i założyciel International Institute of Translational Medicine (MIMT), reprezentujący University of California w Berkeley i HAAS Business School (USA). Podczas swojego wystąpienia przedstawił problematykę związaną z lekami biologicznymi i wyzwaniami dla zawodów poza medycznych. Prof. Marycz wskazał, że farmaceuci powinni znać mechanizmy działania leków biologicznych, ich wskazania oraz przeciwwskazania. Jego zdaniem kluczowe kompetencje w tym obszarze obejmują m.in. wiedzę kliniczną, umiejętności prowadzenia pacjentów czy znajomość regulacji prawnych.

Wyzwania okresu przejściowego

Druga część wydarzenia, „Wyzwania okresu przejściowego dla producentów wyrobów medycznych wg rozporządzeń MDR i IVDR”, skoncentrowała się na regulacjach prawnych dotyczących wyrobów medycznych. Dyskusje dotyczyły nowych wymogów, przed którymi stoją producenci w obliczu nowych regulacji.

Profesjonalna apteka

W panelu „Profesjonalna Apteka: aspekty prawne, psychologiczne i konsumenckie” zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących zachowań klientów aptek. Omówiono również innowacyjne narzędzia marketingowe, które znajdują zastosowanie na rynku farmaceutycznym, wpływając na interakcje z klientami i poprawę jakości świadczonych usług.

Ewolucja opieki zdrowotnej

Konferencję zamknął panel zatytułowany „Ewolucja opieki zdrowotnej - finanse, przekształcenia, świadczenie usług zdrowotnych” prowadzony przez prof. dr hab. n. med. Józefa Haczyńskiego. Dyskusje dotyczyły zmian w finansowaniu opieki zdrowotnej, przekształceń organizacyjnych oraz przyszłości świadczenia usług zdrowotnych.

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz - Dziekan Wydziału Zarządzania UW / autor: materiały prasowe Wydziału Zarządzania UW

„Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego już od 20 lat zajmuje się kształceniem kadry zarządczej z sektora ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego. Teraz chcemy jeszcze mocniej zaangażować się w takie obszary jak medycyna, farmacja i biznes. Nasza konferencja obfitowała w tematy dotyczące farmacji nowej generacji, wyzwań dla producentów wyrobów medycznych oraz ewolucji opieki zdrowotnej, jednak jest to tylko przedsmak tego, z czym w toku studiów podyplomowych - Marketing Produktów Farmaceutycznych, będą mieli styczność studenci. Przygotowany przez nas roczny program studiów gwarantuje solidną wiedzę i otwiera liczne możliwości na rynku pracy, dając absolwentom przewagę konkurencyjną” - mówi prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Marketing produktów farmaceutycznych na WZ UW

Przyszłość rynku farmaceutycznego będzie kształtowana przez dalszy rozwój innowacyjnych terapii oraz zapewnienie ich dostępności i przystępności cenowej na całym świecie. Kluczowym elementem będzie współpraca między sektorem publicznym a prywatnym, która pozwoli skutecznie stawić czoła wyzwaniom stojącym przed tą branżą. Odpowiedzią na potrzeby biznesowe jest nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - Marketing Produktów Farmaceutycznych. Program rozwija umiejętności marketingowe studentów, oferując najwyższy poziom wiedzy zgodny z realiami polskiego rynku.

Partnerem merytorycznym konferencji był CeCert Sp. z o. o. Jako patroni honorowi konferencję wsparli AstraZeneca, Adamed Pharma, Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o., Naczelna Izba Aptekarska, Strategia Personalizacji Leczenia.

Źródło: materiały prasowe Wydziału Zarządzania UW, oprac. Sek