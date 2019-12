MF: na zamianach w OFE zyskamy 18,3 mld zł

Zmiany dotyczące OFE przyniosą sektorowi finansów publicznych 18,3 mld zł w 2020 r. - szacuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Ocenie Skutków Regulacji projektu w sprawie przekształcenia OFE w IKE.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, który został przesłany do Sejmu.

Z dołączonej do niego Oceny Skutków Regulacji wynika, że w 2020 r. zmiana będzie miała dodatni wpływ na sektor finansów publicznych w wysokości 18,3 mld zł, a w 2021 r. w kwocie 4,4 mld zł. W kolejnych dziewięciu latach zmiana będzie miała ujemny wpływ na sektor finansów publicznych. Będzie się on wahał od minus 1 mld zł w 2022 r. do minus 3,7 mld zł w 2030 r. W sumie w latach 2020-2030 zmiana przyniesie sektorowi 5,9 mld zł.

W OSR napisano, że przebudowa systemu OFE będzie miała wpływ na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która będzie wypadkową: zaprzestania odprowadzania składek do OFE - „od miesiąca publikacji ustawy składki te będą przekazywane do FUS” i ewidencjonowane na subkoncie (dochód w wysokości 3 mld 334 mln zł w 2020 r.); likwidacji tzw. suwaka bezpieczeństwa - od 31 sierpnia 2020 r.; wpłaty w dwóch ratach w latach 2020-21 tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 15 proc. aktywów przenoszonych z OFE do IKE.

Do tego dojdą niższe zobowiązania FUS z tytułu emerytur dla osób, które zdecydują się na przeniesienie aktywów zgromadzonych w OFE do IKE oraz przeniesienie aktywów do Funduszu Rezerwy.

(PAP), DS