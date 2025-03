Opodatkować zyski banków! – żąda minister funduszy

Polska powinna wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków w sektorze bankowym, a pieniądze przeznaczyć na inwestycje w obronność - wskazała w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nałożenie na banki podatku od nadmiarowych zysków to zły pomysł - uważa minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski

W rozmowie, która ukazała się w poniedziałkowym wydaniu „PB”, dziennikarz zwrócił uwagę, że Fundusze Unii Europejskiej na wszystko nie wystarczą i zapytał, jaka jest alternatywa wskazując m.in. zwiększanie zadłużenia, podniesienie podatków albo wprowadzenie nowych.

W odpowiedzi ministra podkreśliła, że ”musimy mieć własne fundusze”. „Na pewno jednak nie możemy ich zdobywać poprzez cięcia wydatków w edukacji czy ochronie zdrowia” - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: mamy hossę dochodów bankowych

Ministra zaznaczyła, że mamy w Polsce „hossę dochodów bankowych”.

„Przyjrzałam się temu bardzo uważnie i z pełną odpowiedzialnością mówię: sytuacja jest absolutnie kuriozalna. Z jednej strony banki oferują bardzo niskie oprocentowanie oszczędności, mimo że stopy banku centralnego są wysokie. Oprocentowanie oszczędności jest poniżej inflacji, a więc oszczędzający tracą. Z drugiej strony mamy bardzo drogie kredyty, ich oprocentowanie jest najwyższe w Unii Europejskiej. A pośrodku jest wielki spread, składający się na marżę banków, który powoduje, że sektor bankowy notuje rekordowe zyski” - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Podatek jednorazowy, potem przedłużany

„Banki w Polsce osiągają obecnie nadzwyczajne zyski, a jest przecież coś takiego jak podatek od nadzwyczajnych zysków. On może być jednorazowy, wprowadzony na rok, potem ewentualnie przedłużany. Taki podatek wprowadziły Czechy, coś takiego zrobiły Włochy, Hiszpania. I w obecnej sytuacji geopolitycznej coś podobnego powinna zrobić Polska - opodatkować banki od tych nadmiarowych zysków” - wskazała ministra.

Dodała, że chodzi o to, żeby przepływ pieniądza od podatników, skumulowany dzisiaj w dochodach banków, wrócił do społeczeństwa: „na bezpieczeństwo, może też na zdrowie„. Zauważyła, że efekt dodatkowy byłby taki, że banki zastanowiłyby się nad swoimi strategiami dochodowymi na kolejne lata.

Pełczyńska-Nałęcz pytana przez „Puls Biznesu”, czy resort funduszy i polityki regionalnej będzie proponował oficjalnie wprowadzenie takiego podatku odpowiedziała, że skoro zajmuje się rozwojem regionalnym, to również finansowaniem tego rozwoju. „Zajmuję się zatem również sposobami pozyskiwania pieniędzy. I dlatego zamierzam podnosić w debacie publicznej temat wprowadzenia specjalnego podatku od banków jako coś, co absolutnie powinno się w Polsce wydarzyć” - podkreśliła.

Szef MAP: to zły pomysł

Nałożenie na banki podatku od nadmiarowych zysków to zły pomysł - uważa minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski.

Szef MAP pytany w poniedziałek o pomysł nałożenia na banki podatku od zysków nadzwyczajnych powiedział: „Uważam, że to zły pomysł”. „Nie uważam, że były to nadmiarowe zyski, są one elementem cyklu gospodarczego i dosyć wysokich stóp procentowych, a nie odpowiadają za nie ani banki, ani rząd (…), te nawoływania są nie na miejscu” - dodał.

PAP, sek

