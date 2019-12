Na GPW mały "rajd św. Mikołaja"

Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,68 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 142,54 pkt w piątek, 23 grudnia. Wśród największych spółek na GPW po około 4 proc. wzrosły kursy akcji mBanku i CD Projektu.

Indeks giełdowy WIG30 wzrósł o 0,67 proc. i osiągnął poziom 2 461,76 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,64 proc. i osiągnął 57 569,71 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 465,7 mln zł, a największe zanotowało CD Projekt - 78,5 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 167 spółek, 165 spadły, a 117 nie zmieniły się.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskiej giełdzie niemiecki DAX tracił 0,2 proc., a amerykańskie S&P 500 oraz Dow Jones rosły odpowiednio o 0,15 i 0,45 proc.

Kurs CD Projektu znalazł się na nowym, historycznym maksimum. Po piątkowej premierze serialu „Wiedźmin”, realizowanego przez Netflix, flagowa gra CD Projektu „Wiedźmin 3” utrzymywała się w weekend na pierwszym miejscu rankingu sprzedaży na platformie Steam. Ponadto spółka poinformowała w piątek, że zawarła porozumienie z Andrzejem Sapkowskim, autorem Sagi Wiedźmińskiej.

Wśród blue chipów po około 1,4 proc. poszły w dół ceny akcji Orange i Play.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżnimy się kursy: Polimex Mostostal - o 10 proc., Polnord - w górę o 8 proc., Sanok Rubber Company - o 8 proc. oraz Celon Pharma i Kernel - po 5 proc.

Kurs Polimexu rósł o kilkanaście procent w ciągu dnia. Spółka podała, że otrzymała od Narodowego Centrum Badania i Rozwoju wiadomość o dopuszczeniu konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex, Politechnika Warszawska, Transition Technologies S.A. oraz Energoprojekt-Warszawa S.A. do realizacji Fazy III programu pod nazwą „Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

W pierwszej połowie dnia kurs Polnordu zwyżkował nawet o kilkadziesiąt procent, po tym jak spółka poinformowała w piątek wieczorem, że z zakończonej już oferty akcji serii T pozyska łącznie 137,5 mln zł - Polnord przydzielił 64,85 mln akcji, z czego 63,7 mln zł trafi do węgierskiego Cordia International, o ile zgodę na dokonanie koncentracji wyrazi UOKiK.

Zarząd Celon Pharma poinformował, że spółka złożyła wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celu konsultację naukową, doprecyzowanie głównych elementów rozwoju klinicznego fazy III oraz strategii regulacyjnej esketaminy Celon DPI na tamtejszym rynku.

Spadki, które zwróciły uwagę, to: Getin Holding - w dół o 5,8 proc., Grupa Azoty - o 2,4 proc., Eurocash - o 2,1 proc.

Getin Holding podał w piątek, że zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100 proc. akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz 100 proc. udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie - spółek zależnych od emitenta.

Zakłady Chemiczne Police podały, że sprzedały łącznie 49.175.768 akcji serii C nowej emisji, a główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożył w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru.

Komisja Nadzoru Finansowego podała w komunikacie, że nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police dwie kary pieniężne o łącznej wartości 1 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Eurocash podał, że zawarł z funduszami z Grupy MCI umowę, dotyczącą nabycia ok. 55,6 proc. akcji Frisco. Szacowana wartość transakcji wyniesie ok. 130 mln zł. Zamknięcie transakcji planowane jest nie później niż do końca czerwca 2020 roku.

ak, PAP Biznes, ISBnews