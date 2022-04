Cyberpunk, Wiedźmin: będzie kontynuacja kultowych tytułów

Zysk netto CD Projektu w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 87,5 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk jest o 9,6 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 79,9 mln zł.

Grupa wypracowała w tym czasie 273,1 mln zł przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 247,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 213,8-321 mln zł).

Zysk operacyjny sięgnął 94,7 mln zł. Konsensus zakładał 87,7 mln zł zysku. Wynik EBITDA CD Projektu w czwartym kwartale sięgnął 116,7 mln zł i był wyższy od średniej prognoz analityków.

W czwartym kwartale zysk netto segmentu produkcji gier - czyli CD Projekt RED - sięgnął 108 mln zł. Z kolei GOG, platforma dystrybucji cyfrowej gier, zanotowała 20,6 mln zł straty netto. Firma podała w raporcie, że GOG dokonał aktualizacji amortyzacji wytworzonej wcześniej technologii związanej z klientem sklepu i jego funkcjonalnościami (zweryfikowanymi jako niewspierające procesów sprzedażowych) ujmując w pozostałych kosztach operacyjnych kwotę w wysokości 13,8 mln zł, która obciążyła wyniki.

W prezentacji dla inwestorów spółka podała, że na koniec lutego około połowa zatrudnionych osób pracowała nad nowymi projektami (w tym nowa grą „Wiedźmin”). Zespół wsparcia „Cyberpunk 2077” zmalał do ok. 10 proc. załogi i był zbliżony liczebnością do zespołu gry „Gwint”. Około 15 proc. pracowników zajmowało się płatnym dodatkiem do „CP 2077”.

Z końcem roku spółka miała dostęp do 676,6 mln zł gotówki oraz depozytów bankowych, jak również 307,8 mln zł innych aktywów finansowych (obligacji skarbowych).

Przychody grupy w 2021 r. wyniosły 888 mln zł, do czego w głównej mierze przyczyniła się sprzedaż gry „Cyberpunk 2077”. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 209 mln zł.

Sprzedaż serii gier „Wiedźmin” CD Projektu przekroczyła 65 mln kopii, z czego trzecia część sagi sprzedała się w ponad 40 mln egzemplarzy. Łączna sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” przekroczyła 18 mln kopii - podała spółka w komunikacie prasowym.

Dane dotyczą stanu na 14 kwietnia br. Sprzedaż detaliczna do graczy (sell-through); dane szacunkowe firmy na podstawie informacji uzyskanych od dystrybutorów, zastrzeżono w prezentacji. „Cyberpunk 2077” zadebiutował 10 grudnia 2020 r.

Plany produkcyjne CD Projekt na 2022 obejmują: prace rozwojowe nad dodatkiem do „Cyberpunk 2077”, prace rozwojowe nad nową grą „Wiedźmin” opartą na silniku Unreal Engine 5, dalsze wsparcie dla „Cyberpunk 2077”, prace rozwojowe nad grą „Wiedźmin 3: Dziki Gon” w wersji na next gen, prace rozwojowe w The Melasses Flood nad niezapowiedzianym projektem opartym na jednej z franczyz grupy, uruchomienie trybu dla jednego gracza „Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana”, dalsze wsparcie dla „Gwinta” i „Wiedźmin: Pogromcy Potworów”, prace koncepcyjne i badawcze nad niezapowiedzianymi projektami, wymieniono w prezentacji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

